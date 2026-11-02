Trágico hallazgo en pleno Bº Centro: encontraron muertas a una madre y a su hija, de 84 y 58 años e investigan la causa de ambos decesos

Los cuerpos de Elsa Inés Giulisati (84) y Mariana García (58) fueron encontrados este domingo en avanzado estado de descomposición por personal de la Brigada Motorizada tras el alerta de sus familiares. La fiscal Vivian Galeano ordenó peritajes criminalísticos y la autopsia judicial para determinar las causas del deceso.

Hallazgo trágico en Barrio Centro: hallaron muertas a una madre de 84 años y a su hija en una vivienda de calle Obispo Gelabert

Este domingo, en una vivienda de dos plantas ubicada sobre calle Obispo Gelabert al 2.500, en pleno barrio Centro de la ciudad de Santa Fe , oficiales de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe hallaron muertas a Elsa Inés Giulisati, de 84 años, y a su hija, Mariana García, de 58, tras la denuncia de dos familiares que no lograban comunicarse con ellas desde hacía una semana.

Ambas mujeres fueron halladas muertas y en avanzado estado de descomposición. Fueron revisadas por el médico de la repartición policial pero no pudo establecerse fehacientemente la causa de muerte. Se realizaron los peritajes criminalísticos y luego los cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la necropsia y establecer fehaciente la causa que produjo la muerta de madre e hija.

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Denuncia

Los denunciantes, una mujer de 51 años y un hombre de 52, eran sobrinos de las víctimas, informaron a los operadores de la central de emergencias 911 que ignoraban cuál era la situación de madre e hija. Minutos después arribaron al lugar los oficiales de la Brigada Motorizada, que ingresaron a la vivienda, percibieron un olor fétido en todo su interior y encontraron los cadáveres de las dos mujeres. Los sobrinos se presentaron luego en el domicilio y fueron informados del hallazgo.

Después llegó el médico policial y revisó los dos cuerpos. Elsa Inés Giulisati, la madre de 84 años, estaba tendida al pie de una escalera y presentaba una lesión en la cabeza. Mariana García, la hija de 58, estaba en un dormitorio de la planta alta, tendida en el piso y cubierta con una sábana. Ambos cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición.

Testigos y cámaras de videovigilancia

Los familiares les hicieron saber a los oficiales que madre e hija padecían trastornos. Los policías buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector que pudieran contener imágenes del ingreso y el egreso de personas en la vivienda durante la última semana.

Informaron la novedad sobre el hallazgo de las dos mujeres muertas a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe (PSF), y estos hicieron lo propio con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Vivian Galeano.

La fiscal ordenó un informe del médico policial sobre el estado de los dos cadáveres y el tiempo estimado de fallecimiento, la identificación de testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar información sobre ambas mujeres, la constatación y el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos.

Los peritajes criminalísticos estuvieron a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Cuando terminaron, y por orden de la fiscal, los dos cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de muerte de ambas mujeres.