Un joven está internado en grave estado en el Cullen y no descartan que haya sido víctima de una golpiza

El muchacho, de 20 años, fue encontrado inconsciente en San Jerónimo Norte y presenta lesiones severas. La Policía avanza con entrevistas y análisis de cámaras

Marcos Imhoff, de 20 años fue encontrado "desfigurado", al lado de un galpón, donde horas antes asistió a una reunión social

Marcos Imhoff , de 20 años , fue encontrado en la mañana del sábado inconsciente y con graves lesiones en cercanías de un galpón de San Jerónimo Norte . El joven permanece internado en estado crítico en el Hospital Cullen , tras haber sufrido lo que los médicos describen como lesiones compatibles con una golpiza brutal .

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana , cuando Imhoff fue hallado tendido en la vía pública, sin conocimiento, cerca de un galpón ubicado sobre calle Coronel Denis , a unas dos cuadras y media al este del ingreso a la ciudad . Según las primeras informaciones, el joven habría estado horas antes en una reunión social en ese lugar.

Ante la gravedad del cuadro, Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte lo trasladaron de urgencia al Centro de Atención Médica (CAM) local y, debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado en código rojo al Hospital Cullen, en la capital provincial.

Estado de salud crítico

La subdirectora del Hospital Cullen, Amanda Zárate, brindó el último parte médico y confirmó que el paciente ingresó con un traumatismo craneoencefálico grave, presentando un hematoma extradural bilateral.

“Fue ingresado a quirófano durante la noche para la realización de una traqueotomía descompresiva. Actualmente se encuentra con una vía descompresiva, bajo asistencia respiratoria mecánica, con un pronóstico reservado”, detalló la profesional.

Avanza la investigación

La Comisaría de San Jerónimo Norte inició las actuaciones de oficio, con entrevistas a testigos, recolección de testimonios y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se produjeron las lesiones.

Fuentes policiales indicaron que también se investigan posibles vínculos con el consumo de sustancias, aunque aclararon que esa línea aún se encuentra en etapa preliminar.

El galpón donde habría estado el joven pertenece a Ariel Zurschmitten, y forma parte de los lugares que están siendo analizados por los investigadores en el marco de la causa.

