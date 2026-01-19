Uno Santa Fe | Policiales | joven

Un joven está internado en grave estado en el Cullen y no descartan que haya sido víctima de una golpiza

El muchacho, de 20 años, fue encontrado inconsciente en San Jerónimo Norte y presenta lesiones severas. La Policía avanza con entrevistas y análisis de cámaras

19 de enero 2026 · 09:57hs
Marcos Imhoff

gentileza

Marcos Imhoff, de 20 años fue encontrado "desfigurado", al lado de un galpón, donde horas antes asistió a una reunión social

Marcos Imhoff, de 20 años, fue encontrado en la mañana del sábado inconsciente y con graves lesiones en cercanías de un galpón de San Jerónimo Norte. El joven permanece internado en estado crítico en el Hospital Cullen, tras haber sufrido lo que los médicos describen como lesiones compatibles con una golpiza brutal.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando Imhoff fue hallado tendido en la vía pública, sin conocimiento, cerca de un galpón ubicado sobre calle Coronel Denis, a unas dos cuadras y media al este del ingreso a la ciudad. Según las primeras informaciones, el joven habría estado horas antes en una reunión social en ese lugar.

Ante la gravedad del cuadro, Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte lo trasladaron de urgencia al Centro de Atención Médica (CAM) local y, debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado en código rojo al Hospital Cullen, en la capital provincial.

Estado de salud crítico

La subdirectora del Hospital Cullen, Amanda Zárate, brindó el último parte médico y confirmó que el paciente ingresó con un traumatismo craneoencefálico grave, presentando un hematoma extradural bilateral.

“Fue ingresado a quirófano durante la noche para la realización de una traqueotomía descompresiva. Actualmente se encuentra con una vía descompresiva, bajo asistencia respiratoria mecánica, con un pronóstico reservado”, detalló la profesional.

Avanza la investigación

La Comisaría de San Jerónimo Norte inició las actuaciones de oficio, con entrevistas a testigos, recolección de testimonios y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se produjeron las lesiones.

Fuentes policiales indicaron que también se investigan posibles vínculos con el consumo de sustancias, aunque aclararon que esa línea aún se encuentra en etapa preliminar.

El galpón donde habría estado el joven pertenece a Ariel Zurschmitten, y forma parte de los lugares que están siendo analizados por los investigadores en el marco de la causa.

• LEER MÁS: Otro ataque de un pitbull en Santa Fe: cuál es el estado de salud de la beba de 1 año mordida en la cabeza

joven San Jerónimo Norte golpiza Cullen
Noticias relacionadas
Incendio fatal en Arroyo Leyes: hallaron a un hombre sin vida dentro de una casilla

Incendio fatal en Arroyo Leyes: hallaron a un hombre sin vida dentro de una casilla

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Jonatan Minucci tenía 37 años y fue asesinado en Tulum el viernes pasado.

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: ya son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

Lo último

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Último Momento
Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Un jefe comunal santafesino le quitarán beneficios a todas aquellas familias que tengan alguien con motos ruidosa

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al arbolito que disparó durante el asalto

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al "arbolito" que disparó durante el asalto

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Ovación
Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Tirante rompió la barrera en Melbourne y firmó un estreno soñado en el Abierto de Australia

Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

Argentina U17 se fue subcampeón Sudamericano en Comodoro Rivadavia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"