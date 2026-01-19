Uno Santa Fe | Santa Fe | pitbull

Otro ataque de un pitbull en Santa Fe: cuál es el estado de salud de la beba de 1 año mordida en la cabeza

La beba de un año y tres meses permanece internada en el Hospital de Niños Orlando Alassia desde el viernes pasado, tras haber sido mordida por un perro pitbull

19 de enero 2026 · 09:21hs
La pequeña de un año sigue en la terapia después de ser mordida por un perro. Piden cadenas de oración 

La pequeña de un año sigue en la terapia después de ser mordida por un perro. Piden cadenas de oración 

Una beba de un año y tres meses continúa internada en estado grave en el Hospital de Niños Orlando Alassia, luego de haber sido mordida en la cabeza por un perro pitbull, propiedad de su familia. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1900, en el suroeste de la ciudad.

Según el último parte médico, la paciente cursa su tercer día de internación y permanece alojada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde ingresó desde el primer momento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Estado de salud: estabilidad clínica pero cuadro grave

Desde el hospital, su director, el doctor Pablo Ledesma informó que "la menor fue compensada inicialmente en la guardia, tras lo cual fue trasladada a terapia intensiva y luego ingresada al quirófano, donde neurocirujanos realizaron una intervención de urgencia"

La cirugía incluyó la toilette quirúrgica de las heridas, la limpieza del cuero cabelludo, el abordaje de una pequeña fractura en uno de los huesos del cráneo y la evaluación de la masa encefálica, severamente comprometida tras el ataque.

Finalizada la intervención, la beba regresó a terapia intensiva, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica, bajo coma inducido, con monitoreo permanente y drogas inotrópicas, siguiendo el protocolo habitual para este tipo de traumatismos severos.

Evolución y próximos pasos

De acuerdo al informe oficial, la paciente se mantiene hemodinámicamente estable y sin cambios significativos desde el sábado hasta la mañana de este lunes. Los médicos indicaron que, si la evolución continúa siendo favorable, en las próximas horas o durante el martes comenzarán a modificar los parámetros del respirador para evaluar la posibilidad de iniciar el proceso de despertar y eventual extubación.

El coma es inducido con fines terapéuticos, aclararon los profesionales, para permitir una correcta ventilación y evitar respuestas neurológicas que puedan comprometer la evolución.

Posibles secuelas

Sobre la posibilidad de secuelas neurológicas, los médicos fueron cautos. Señalaron que recién cuando la paciente despierte y pueda ser extubada se realizarán evaluaciones neurológicas completas, junto con interconsultas con otras especialidades.

“No es el momento aún de determinar secuelas. Hemos tenido casos similares con buena evolución y esperamos que este sea uno de ellos”, indicó Ledesma.

El caso sigue bajo investigación

El ataque ocurrió dentro del ámbito familiar y fue protagonizado por un perro pitbull perteneciente a la vivienda. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio, que continúa siendo materia de investigación.

Según datos policiales preliminares, la beba sufrió pérdida de masa encefálica y levantamiento del cuero cabelludo, lesiones que motivaron la rápida intervención médica y quirúrgica.

Mientras tanto, la menor permanece internada en el Hospital Alassia, bajo estricta observación, con pronóstico reservado y a la espera de una evolución que permita avanzar en su recuperación.

