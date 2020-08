Un preso de Piñero articulaba la venta de drogas en Rafaela y Santa Fe

Este fin de semana, personal de la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó nueve allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Rafaela (departamento Castellanos), de la ciudad de Santa Fe (La Capital), y en la cárcel de Piñero (departamento Rosario), que arrojaron como resultado inmediato el arresto de seis personas y el secuestro de estupefacientes, dinero, vehículos, armas, cartuchos y balas y elementos probatorios incriminantes.

Una red de vendedores de estupefacientes, que funcionaba como organización, quedó desbaratada luego de una investigación de varios meses. Un preso de la cárcel de Piñero (E. H. R.) actuaba en la banda activamente desde su reclusión; en la ciudad de Rafaela detuvieron a tres mujeres, J. C. O.; N. L. Z. y C. A. C. y un hombre C. D. F., y en la ciudad de Santa Fe a J. A. B.

Dentro de la investigación, en la que fueron filmados, fotografiados y grabados los principales sospechosos, en los operativos hallaron elementos probatorios incriminantes, incautaron 39 teléfonos celulares, una camioneta Ford Ecosport, un auto Renault modelo Clío, dos motocicletas, una Honda Biz de 150 centímetros cúbicos y otra Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, plantines de marihuana, 363 mil pesos, 500 dólares, tres balanzas de precisión, cuatro pendrive, una pistola calibre 9 milímetros cargada con 12 balas, un revólver calibre 32, una pistola calibre 22, una tablet, seis cartuchos calibre 12 y documentación.

Delito imputado

Informaron la novedad a la Jefatura Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal, y estos hicieron lo propio con la Justicia Federal en turno en la ciudad de Rafaela, que ordenaron que las seis personas siguieran privadas de su libertad, sean identificadas y se les forme causa como infractores de la Ley Nacional de estupefacientes Nº 23.737.