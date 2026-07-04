Fuerte choque entre un colectivo de un tour de compras y un camión en Sauce Viejo: investigan si el chofer miraba el partido de Argentina

Varios pasajeros resultaron heridos y fueron hospitalizados. La Justicia busca determinar si una distracción del conductor provocó el siniestro.

Fuerte choque: Un colectivo de tour y un camión colisionaron en Sauce Viejo, dejando varios heridos.

Un colectivo de un tour de compras y un camión protagonizaron este viernes por la noche un fuerte choque en la rotonda que une el acceso al Aeropuerto de Sauce Viejo con la Ruta Nacional 11 y la autopista Santa Fe–Rosario. Como consecuencia del impacto, varios pasajeros sufrieron heridas y debieron ser trasladados al Samco de Santo Tomé para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió en el sector donde confluyen la colectora del aeropuerto, la autopista y la Ruta 11. Tras la colisión, el colectivo quedó con importantes daños en el frente, principalmente del lado del conductor, donde el parabrisas terminó completamente destruido.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de la Guardia Provincial y al menos tres ambulancias del SIES 107, que brindaron asistencia a los ocupantes del micro antes de derivar a los lesionados al centro de salud. El colectivo había partido desde Rosario y se dirigía hacia la provincia del Chaco.

Investigan cómo se produjo el choque

Mientras se realizan las pericias para reconstruir la mecánica del accidente, el conductor del camión explicó que descendía por la autopista con dirección a la Ruta 11 cuando el colectivo impactó contra la parte trasera derecha de su vehículo.

En paralelo, comenzaron a surgir testimonios de pasajeros que señalaron que el chofer del micro presuntamente seguía el partido de la Selección argentina mientras conducía y que esa distracción podría haber influido en el siniestro.

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Sin embargo, esa hipótesis aún no fue corroborada por la investigación judicial ni por las autoridades intervinientes, por lo que forma parte de los testimonios recolectados en el lugar.

Pasajeros con lesiones

Fuentes policiales indicaron que varias personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de cada caso.

Entre los pasajeros asistidos, testigos señalaron que un joven presentaba heridas en el rostro y otro hombre sufrió cortes en una de sus manos como consecuencia de la rotura de los vidrios del colectivo.

Las actuaciones continúan para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.

Si lo deseas, también puedo darle un enfoque más policial o más orientado al impacto del supuesto uso del celular durante la conducción, siempre aclarando que se trata de una versión que aún está bajo investigación.