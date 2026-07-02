Desarticularon banda de ladrones que robaba autos con inhibidores en Santa Fe en nueve allanamientos hechos en Córdoba

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó nueve allanamientos en Santa Fe y Córdoba que terminaron con personas aprehendidas, que quedaron a disposición de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresín.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó procedimientos en distintos puntos de la provincia de Córdoba en el marco de una investigación por una serie de hurtos a vehículos de alta gama cometidos en la ciudad de Santa Fe y localidades cercanas. Hay cinco personas aprehendidas y una importante cantidad de elementos secuestrados por orden de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , Rosana Peresín .

En las últimas horas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron nueve allanamientos en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con la colaboración de efectivos de la policía cordobesa, en el marco de una investigación que se extendió durante varios meses.

La causa, dirigida por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Rosana Peresín, investiga una serie de hurtos cometidos mediante la utilización de inhibidores de señal para vulnerar el sistema de cierre centralizado de vehículos de alta gama en la ciudad de Santa Fe y localidades cercanas.

La investigación fue llevada adelante por la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica (DICE) – Departamento Complejas I de la PDI.

La modalidad delictiva

La pesquisa comenzó a partir de numerosas denuncias radicadas entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en las que distintas víctimas advirtieron el robo de dinero, documentación, teléfonos celulares y otros objetos de valor que habían quedado en el interior de sus vehículos.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes utilizaban inhibidores de señal para bloquear el funcionamiento del cierre centralizado de los automóviles. De esta manera, los propietarios creían haber activado el cierre con el control remoto, cuando en realidad las puertas quedaban sin trabar, lo que permitía sustraer pertenencias sin necesidad de forzar cerraduras ni provocar daños visibles.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia criminal y otras medidas investigativas, los pesquisas lograron identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer los domicilios donde residían en la provincia de Córdoba.

Nueve allanamientos y cinco aprehendidos

Con las órdenes judiciales correspondientes, los investigadores realizaron nueve allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, con apoyo de personal de Investigaciones de la policía de esa provincia.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos cinco sospechosos: L. N. O., de 22 años; L. J. M., de 20; H. D. P., de 63; S. C. M., de 52; y C. A. M., de 45 años.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados nueve teléfonos celulares, un automóvil Chevrolet, 5.445.300 pesos en efectivo, prendas de vestir de interés para la causa, un DVR, un equipo de mate y cuatro llaves tipo ganzúa, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

La causa continúa

Finalizados los procedimientos, la PDI informó los resultados a la fiscal Rosana Peresín, quien dispuso que los cinco aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean sometidos a los exámenes de Medicina Legal e identificados formalmente.

Además, ordenó que todos los elementos secuestrados sean sometidos a peritajes criminalísticos, tarea que estará a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.

La investigación continúa para determinar si los sospechosos participaron en otros hechos de similares características cometidos tanto en la provincia de Santa Fe como en otras jurisdicciones del país.

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