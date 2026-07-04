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Instalan "redes antipájaros" en árboles de Rafaela para reducir la presencia de aves y mantener limpias las zonas comerciales

El Municipio colocó tres nuevas estructuras en el centro de la ciudad como parte de un plan que busca disminuir la suciedad sin afectar a las especies ni al arbolado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de julio 2026 · 16:52hs
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Las redes antipájaros instaladas en árboles del microcentro de Rafaela para reducir la suciedad y la presencia de aves.

Las redes antipájaros instaladas en árboles del microcentro de Rafaela para reducir la suciedad y la presencia de aves.

La Municipalidad de Rafaela avanza con una nueva etapa del Plan Integral de Mitigación de Aves, que contempla la instalación de redes especiales en árboles del microcentro para disminuir la concentración de aves en sectores de intensa circulación peatonal y comercial.

En esta oportunidad, la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente colocó tres nuevas estructuras que se suman a las ya instaladas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y la convivencia en el espacio público.

Las intervenciones buscan reducir la acumulación de excrementos sobre veredas, mobiliario urbano y frentes de comercios, una problemática frecuente en las zonas más transitadas del centro.

Cómo funcionan las redes

Las estructuras están confeccionadas con tanza y actúan como un sistema disuasorio que impide que las aves se posen sobre las copas de determinados árboles. Desde el Municipio aclararon que el dispositivo no provoca daños ni al arbolado ni a los animales, sino que favorece el desplazamiento de las aves hacia espacios verdes y corredores biológicos donde pueden desarrollar su comportamiento natural.

Además, remarcaron que este tipo de intervención no se aplica de manera masiva, sino únicamente en ejemplares previamente seleccionados tras un análisis técnico que contempla la ubicación del árbol y el nivel de conflictividad generado por la presencia de aves.

LEER MÁS: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Una medida con resultados positivos

Según informaron desde la Municipalidad, las experiencias realizadas hasta el momento mostraron resultados favorables, con una reducción significativa de la suciedad en veredas y espacios públicos donde ya fueron colocadas estas redes.

Actualmente, en Rafaela se registran 85 especies de aves, aunque solo algunas —como cotorras, tordos, golondrinas y estorninos— suelen generar concentraciones problemáticas en determinados sectores del centro y los bulevares.

Intervenciones bajo criterios ambientales

Desde el Municipio señalaron que todas las tareas se desarrollan bajo criterios técnicos especializados y respetando lo establecido por la Ley Provincial del Árbol N.º 13.836, que regula la preservación del patrimonio arbóreo.

El objetivo del plan es compatibilizar la biodiversidad urbana con el uso cotidiano de los espacios públicos, mediante soluciones que permitan reducir los inconvenientes generados por la concentración de aves sin alterar el equilibrio ambiental ni afectar el arbolado de la ciudad.

Rafaela redes árboles Aves
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