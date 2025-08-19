Uno Santa Fe | Policiales | columna

Un preso que estaba esposado a una columna metálica se evadió de la Comisaría 23° de Santo Tomé

El evadido fue identificado como G. A. R., de 23 años, quien había sido aprehendido por incumplimiento de un mandato judicial cuya víctima es una mujer. Escapó tras forzar las esposas y una columna metálica en el patio de la dependencia

Juan Trento

19 de agosto 2025 · 12:01hs
La noche de este lunes se registró una evasión insólita en la ciudad de Santo Tomé. Un joven de 23 años, identificado como G. A. R., se escapó de la Comisaría 23°, ubicada sobre avenida Ricchieri al 2300, luego de romper las esposas metálicas con las que estaba sujeto a una columna en el patio trasero de la dependencia.

Una fuga en minutos

El detenido había sido arrestado por el Comando Radioeléctrico santotomesino debido a un incumplimiento de mandato judicial, cuya víctima es una mujer. Por falta de calabozos en la seccional, los policías lo dejaron esposado en el tinglado trasero mientras aguardaban su traslado a la Comisaría 12°.

En ese breve lapso, el joven logró doblegar el metal de las esposas y la columna metálica y, con gran habilidad, saltó un tapial medianero para darse a la fuga.

Búsqueda en toda la región

Cuando un policía fue a verificar al aprehendido, ya era tarde: el hombre había desaparecido del lugar. La novedad fue comunicada de inmediato a la Jefatura de la 4° Zona de Inspección, que dispuso activar el protocolo de búsqueda.

Desde la central de emergencias 911 se irradió el pedido de localización a todas las dependencias policiales de la Unidad Regional I La Capital, tanto de Orden Público como de Cuerpos. Además de la causa por incumplimiento de mandato judicial, el prófugo ahora enfrenta cargos por evasión.

Investigación interna

La evasión fue notificada a la Jefatura de la Policía de la Provincia, que informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe exhaustivo sobre lo ocurrido, la realización de peritajes criminalísticos en la comisaría y la intervención de la Dirección de Asuntos Internos, para evaluar las responsabilidades en el procedimiento policial.

