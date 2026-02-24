Uno Santa Fe | Santa Fe | Siprus

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud para la próxima semana

El gremio de profesionales universitarios se distanció de su par Amra, que aceptó el lunes el ofrecimiento del gobierno de Santa Fe. El lunes van al paro.

24 de febrero 2026 · 19:15hs
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) se sumó a la lista de gremios con paritarias estatales que rechazaron la oferta del gobierno de Santa Fe. A pesar de que su par Amra aceptó, el gremio de salud rechazó con el 86% de los votos entre los afiliados.

Además, Siprus lanzó un paro y movilización para el próximo lunes y se suma a los gremios docentes de Amsafe y Sadop.

La votación de Siprus alcanzó a más de 1.500 profesionales que tenían para elegir entre tres mociones: aceptar, rechazar sin realizar paro, y rechazo con movilización y paro para el lunes de 2 de marzo. Con el 74% de los votos, la opción tres fue la más elegida entre los afiliados y sumando el 12% de la segunda alternativa, el rechazo a la oferta de la Casa Gris alcanzó el 86% de los votos. Sólo un 14% aceptó la propuesta.

LEER MÁS: Paritarias: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Según presentó el gremio, el pasado viernes el gobierno realizó la oferta oficial en la última reunión paritaria. La misma consistía en un aumento de 3 % desfasado de noviembre y diciembre 2025, un 12,5% de aumento de enero a junio inclusive ($75.000 de mínimo garantizado para enero y $170.000 desde febrero, no acumulativo) y un 50 % de aumento del ítem asistencial hospitalario ($180.000 aproximado de bolsillo para el cargo de 24 horas semanales y un año de antigüedad).

Con estos porcentajes, el sueldo testigo de 24 horas con un año de antigüedad sin adicionales entre febrero y junio llegará a 1.597.000 pesos. Los representantes en la paritaria lamentaron que “no hubo respuesta concreta para los pases a planta, adicionales adeudados, cambios de escalafón, ni al resto de los puntos del pliego paritario”.

Amra aceptó la oferta

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), seccional Santa Fe, comunicó la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna.

La semana pasada los gremios UPCN y ATE también avalaran la oferta para la administración central, mientras que Amsafé la rechazó y dispuso un paro para inicio del ciclo lectivo. Sadop resuelve si da el visto bueno o no durante el transcurso de la tarde de este lunes.

La oferta que aceptaron los médicos

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio, junto con una compensación del 3 % destinada a corregir el desfasaje producido durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

El esquema incorpora un mínimo garantizado de $75.000 para enero —a liquidarse por planilla complementaria— y eleva ese piso a $170.000 mensuales desde febrero, medida orientada a proteger los ingresos frente al contexto inflacionario. En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Puntos centrales

Uno de los puntos centrales valorados por el sector médico es el incremento del 50 % en el cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales comprendidos en la ley Nº 9.282. Este componente salarial reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y representa un refuerzo significativo para quienes se desempeñan en hospitales y centros de salud públicos.

El acuerdo también establece que los aumentos se trasladarán proporcionalmente al personal pasivo del escalafón profesional, garantizando el impacto en jubilaciones y pensiones del sector.

Siprus médicos paro Amra
