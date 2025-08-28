Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Quién es "Colo" Cappelletti, el nuevo "más buscado" de Santa Fe tras la caída del "Dibu" Gómez

Fernando Andrés Cappelletti está sindicado como un presunto integrante de la banda de Los Menores de Rosario, cuyo líder Matías Gazzani está prófugo. La provincia ofrece una millonaria recompensa por datos que conduzcan a su detención.

28 de agosto 2025 · 18:32hs
El ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni se refirió este jueves a la detención de Gerardo “Dibu” Gómez, presunto integrante de la barra brava de Newell’s que cayó anoche en Dock Sud por una causa de homicidio de Puente Gallego y otra por integrar la banda del preso Cristian “Pupito” Avalle, segunda línea de Los Monos.

Explicó que los agentes de la Policía de Investigaciones estuvieron cuatro días en la zona haciendo vigilancia para poder aprehender al prófugo, por el que se llegó a ofrecer 35 millones de pesos de recompensa por datos. Su lugar en la nómina de “los más buscados” de Santa Fe pasó a estar integrado por Fernando Andrés “Colo” Cappelletti (33), presunto integrante de Los Menores de Rosario

Gómez, con pedido de captura del fiscal Patricio Saldutti por el crimen de Miguel Ángel Roulin –perpetrado el 3 de diciembre de 2022 en Los Ángeles al 3600– y por asociación ilícita, quedó alojado en una comisaría bonaerense a la espera de los trámites correspondientes para ser trasladado a Rosario, donde será llevado a audiencia imputativa.

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Cococcioni resaltó la labor de la PDI, integrante de la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, al señalar que el procedimiento fue “de alta calidad y de un gran nivel de esfuerzo". “De esta persona había datos en al menos cuatro provincias distintas. Se rastrearon todas las fuentes posibles hasta confirmar la identidad y se esperó el momento oportuno para concretar la aprehensión”, aseguró.

Como no se hizo uso de la recompensa para capturar a “Dibu” Gómez, el ministro explicó: “Será reasignado. Ya nos comunicamos con el ministro de Economía Pablo Olivares para notificarle que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”. Esa persona es Fernando Cappelletti.

Del “Colo” Cappelletti se tiene información que lo vincula al regenteo del juego clandestino, principalmente en la zona oeste y noroeste de Rosario, y al manejo financiero de parte de Los Menores. Algunos investigadores lo tienen como un hombre de estrecha confianza de Lisandro “Limón” Contreras, quien cayó a finales del año pasado en Tigre.

Santa Fe Dibu
