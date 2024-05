Un"tirador desconocido" en pleno Bulevar: vecinos denuncian que se realizan disparos desde un edificio

Se hicieron varias denuncias, pero los casos más resonantes ocurrieron en los últimos días: uno de ellos fue el de una mujer, vecina del lugar, que recibió un impacto en la espalda que aunque no la lesionó le dejó la marca en la campera y el pulóver que llevaba; el otro involucra a la mascota de otro vecino que terminó herida.

el perro herido y la campera con e impacto de bala en bulevar y 4 de enero.jpg La campera con el impacto y la mascota herida de uno de los vecinos gentileza

En la tarde noche del jueves personal policial estuvo en el lugar y dialogó con una comerciante de la zona la cual denunció el episodio de la mujer que recibió el impacto pero no resultó herida y levantaron plomos que quedaron allí, así como las marcas en la fachada del comercio de la denunciante.

"No queremos que muera alguien", dijo el vecino dueño de la mascota herida

Por otro lado, el dueño del animal herido habló esta mañana con la prensa buscando que el hecho tengo más trascendencia y se encuentre al autor de los disparos que tiene muy asustados a los vecinos. "No queremos que esto se transforme en un mal mayor y muera alguien", advirtió.

policia por el tirador en bulevar y 4 de enero.jpg La policía trabajando en la zona de Bulevar Pellegrini y 4 de enero, luego de la denuncia de los vecinos gentileza

Sobre lo ocurrido en el barrio manifestó: "Es la tercera denuncia que realizo. La primera fue el domingo 4 de mayo y cuatro días después me sucedió un hecho similar. Al principio la policía se llegaba a la zona pero después ya no, por eso es que recurrimos a los medios".

"Ayer hirieron a uno de mis perros y también me enteré que una vecina recibió un proyectil que por suerte no le provocó ninguna herida pero se podía ver el impacto en la campera de ella", agregó. "Si bien no podemos saber el lugar de donde provienen los disparos, lo que suponemos es que se hacen desde el balcón de alguno de los edificios que dan a Bulevar Pellegrini, pero nunca pudimos ver desde dónde provienen. Solamente lo que tengo son los plomos que habían quedado en mi patio y que la policía se llevó", determinó.

Por último admitió: "Sabemos que no es fácil conseguir una orden para allanar departamentos, pero también los vecinos que pueden llegar a sentir o ver algo, debieran colaborar para evitar que esto se transforme en un mal mayor y muera alguien".

