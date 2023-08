Video: Delincuentes atacaron un frigorífico en barrio Barranquitas y se robaron salamines y fiambres

Tanto los oficiales de Orden Público y Cuerpos como los de la Policía Comunitaria, se comunicaron con el dueño del comercio afectado, quien confirmó la sustracción de los productos. Además, buscaron testigos entre los residentes del barrio que vivían cerca del lugar del robo. Asimismo, se recopilaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del área, incluyendo las del propio comercio, con el objetivo de identificar a los delincuentes.

"Una situación aislada, escudada en una situación social"

Marcelo es dueño del frigorífico y tras lo sucedido habló con el móvil de UNO 106.3: "Yo se lo adjudico a una situación social de estos delincuentes, porque esto no es otra cosa que un robo, una situación aislada. No solamente en este local, sino en el de avenida Freyre y Moreno ya nos tocó también sufrir hechos de robo, y hoy la situación no es fácil para nadie. Somos muchos empleados y tratamos de estar acorde con todo y esto te tira para atrás, mas que nada en lo anímico, porque lo material se recupera" y agregó: "Ya te queda esa espina esperando que no vuelva a sonar el teléfono a la madrugada para decirte que pasa otra vez algo en el comercio. Igualmente algún tipo de medida vamos a tomar para reforzar la seguridad. Mucho más no podemos hacer, somos comerciantes, no expertos en seguridad".

