Robo piraña en Santa Rosa de Lima: "Se llevaron todas bebidas alcohólicas, nada de comida"

El hecho se cometió en la medianoche y el hombre estaba lejos de su local para evitarlo: "Me dio impotencia por no estar tan cerca, vivo en Sauce Viejo, tengo 20 minutos para llegar y la gente ya estaba adentro. Eran pirañas, manoteaban lo que podían, lo tiraban afuera y rompían. La cuestión era saquear y llevarse lo que se podía".

Sostuvo que se robaron "todas bebidas alcohólicas, nada de comida, eso quedó". "Es una realidad, no esperás que te toque. Ya me pasó otra vez en 2013, cuando también hubo saqueos y había una huelga de la Policía, se organizaron y eso fue peor".

Edgardo aseguró que no se trató de un simple hecho delictivo: "No vinieron precisamente a robar, están creando una situación de caos. No hay nada para hacer, seguiré mirando las cámaras y llamando a la Policía cuando esté. Anoche estuve hasta las 3.30 y los policías me dijeron que no podían quedarse, tenían que rotar, y pasaban cada 20 minutos".

