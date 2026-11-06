Atacaron a piedrazos con gomeras a seis conductores en avenida de Circunvalación Oeste

Ocurrió este jueves, cerca de las 22, sobre la avenida de Circunvalación Oeste, a la altura de las calles Azcuénaga y Beruti. No hubo heridos y los afectados se negaron a radicar la denuncia, aunque reclamaron una solución inmediata.

En la noche de este jueves, alrededor de las 22, seis conductores que circulaban por la avenida de Circunvalación Oeste , en sentido norte, fueron atacados a piedrazos a la altura de las calles Azcuénaga y Beruti, en la ciudad de Santa Fe. Las víctimas, que se desplazaban en camiones, automóviles y motocicletas, tuvieron que detener la marcha sobre la banquina.

Hasta el lugar llegaron oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la Policía de Santa Fe , ante quienes los conductores manifestaron su indignación por los ataques. Las piedras provocaron daños materiales en los distintos vehículos, pero no hubo personas heridas. Sin embargo, las víctimas advirtieron sobre el peligro que representan estos hechos, que podrían desencadenar choques múltiples con consecuencias graves.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Indignación por los ataques con gomeras

Los oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) encontraron varios vehículos detenidos sobre la banquina. La mayoría de los conductores relató que dos varones, posiblemente menores de edad, les habían arrojado piedras con gomeras mientras circulaban.

Los efectivos solicitaron colaboración y, tras la llegada de otros policías de Orden Público y de Cuerpos, realizaron un patrullaje por el sector para intentar localizar a los responsables. Sin embargo, no encontraron a ninguna persona vinculada con los ataques.

Seis conductores afectados

Las víctimas fueron seis personas. Dos de ellas son hombres domiciliados en la ciudad de Santa Fe: uno de 54 años y otro cuya edad no fue consignada.

Entre los restantes afectados se encuentran una mujer de 49 años, oriunda de Recreo; un hombre de 26 años, de Videla; otro de 55 años, domiciliado en Cruz Alta, provincia de Córdoba, y un hombre de 43 años que vive en el country Los Molinos.

Se negaron a radicar la denuncia

Los policías invitaron a los conductores afectados a radicar la correspondiente denuncia, pero todos se negaron. No obstante, reclamaron una solución inmediata y señalaron que no era la primera vez que ocurrían ataques de estas características en ese sector de la avenida.

Ante esta situación, los efectivos entrevistaron a cada una de las víctimas y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, con el objetivo de determinar si alguna había registrado imágenes que permitan identificar a los responsables.

Intervención de la Fiscalía

Los ataques fueron informados a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó verificar la existencia de registros de las cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes de los agresores. La causa quedó encuadrada, de manera provisoria, bajo la calificación legal de daño.