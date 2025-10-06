Tenía pedido de captura, se presentó en la PDI y quedó preso como autor de un asesinato

Sucedió esta mañana de lunes cuando E. C. D. L. M. , de 35 años -contaba con pedido de captura activo- se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I . Se trataría del presunto autor con responsabilidad criminal en el asesinato de Daniel Ojeda , de 21 años.

Este lunes se presentó voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I , un hombre identificado como E. C. D. L. M. , de 35 años, quien contaba con pedido de captura como presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego ocurrido en Santa Fe, y cuya víctima resultó Daniel Ojeda , de 21 años, el pasado 25 de julio en las calles del barrio San Pantaleón . El hombre contaba con pedido de captura activo desde el 28 de julio y quedó aprehendido y a disposición de los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación .

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe , en la noche del viernes 25 de julio, después de las 19:30, Ojeda llegó a la esquina de las calles Martín Zapata y Estrada en el barrio San Pantaleón , ubicado detrás del cementerio municipal de Santa Fe, donde fue herido por el acompañante de un motociclista. Juntos, motociclista y acompañante, lo emboscaron y le dispararon a mansalva. Ojeda cayó en la calle y luego fue trasladado al hospital Cullen , donde falleció pasadas las 20:30.

No lo encontraron

El 31 de julio, pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en calle Derqui al 4300 y Cochabamba al 4600, donde el hombre buscado no fue encontrado. Aun así, se continuó estrechando el cerco policial, hasta que esta mañana se presentó voluntariamente en la sede policial.

Presunto asesino

Se informó la novedad sobre la presentación espontánea y su aprehensión inmediata a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Estanislao Giavedoni ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del crimen de Ojeda.