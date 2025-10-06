Uno Santa Fe | Policiales | PDI

Tenía pedido de captura, se presentó en la PDI y quedó preso como autor de un asesinato

Sucedió esta mañana de lunes cuando E. C. D. L. M., de 35 años -contaba con pedido de captura activo- se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I. Se trataría del presunto autor con responsabilidad criminal en el asesinato de Daniel Ojeda, de 21 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de octubre 2025 · 19:13hs
Tenía pedido de captura

Tenía pedido de captura, se presentó en la PDI y quedó preso como autor de un asesinato

Este lunes se presentó voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, un hombre identificado como E. C. D. L. M., de 35 años, quien contaba con pedido de captura como presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego ocurrido en Santa Fe, y cuya víctima resultó Daniel Ojeda, de 21 años, el pasado 25 de julio en las calles del barrio San Pantaleón. El hombre contaba con pedido de captura activo desde el 28 de julio y quedó aprehendido y a disposición de los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

El crimen de Ojeda

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, en la noche del viernes 25 de julio, después de las 19:30, Ojeda llegó a la esquina de las calles Martín Zapata y Estrada en el barrio San Pantaleón, ubicado detrás del cementerio municipal de Santa Fe, donde fue herido por el acompañante de un motociclista. Juntos, motociclista y acompañante, lo emboscaron y le dispararon a mansalva. Ojeda cayó en la calle y luego fue trasladado al hospital Cullen, donde falleció pasadas las 20:30.

No lo encontraron

El 31 de julio, pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en calle Derqui al 4300 y Cochabamba al 4600, donde el hombre buscado no fue encontrado. Aun así, se continuó estrechando el cerco policial, hasta que esta mañana se presentó voluntariamente en la sede policial.

Presunto asesino

Se informó la novedad sobre la presentación espontánea y su aprehensión inmediata a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Estanislao Giavedoni ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del crimen de Ojeda.

PDI captura asesino Ojeda
Noticias relacionadas
El detenido estuvo prófugo durante seis años 

Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar de un menor durante 12 años

se entrego un dominicano de 18 anos, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda los monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

vecinos y amigos detuvieron a un hombre tras un intento de abuso sexual en villa setubal

Vecinos y amigos detuvieron a un hombre tras un intento de abuso sexual en Villa Setúbal

seis detenidos en ceres por narcomenudeo tras investigacion de la pdi

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Lo último

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

Último Momento
Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

La construcción del milagro: Javier Milei presenta su último libro con un show

"La construcción del milagro": Javier Milei presenta su último libro con un show

Subastarán objetos personales y camisetas históricas de Maradona

Subastarán objetos personales y camisetas históricas de Maradona

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario