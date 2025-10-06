Un joven fue herido en Barranquitas tras intentar comprar drogas: un adolescente fue aprehendido

El hecho ocurrió este domingo por la noche en la esquina de Estrada y pasaje Funes. La policía secuestró una escopeta tumbera y municiones calibre .22.

Un violento episodio se registró este domingo antes de las 23 en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, cuando un joven de 26 años resultó herido tras presentarse a comprar drogas en inmediaciones de Estrada y pasaje Funes .

El muchacho —identificado como L. M. — fue agredido con objetos contundentes y sufrió dos heridas cortantes en el cuero cabelludo . Fue trasladado al hospital José María Cullen , donde los médicos del servicio de Emergentología le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación .

“Fui a comprar drogas”

Durante la atención médica, la víctima admitió ante los profesionales de salud y la policía que había acudido al lugar para comprar estupefacientes cuando fue atacado. También manifestó que no tenía intenciones de realizar denuncia alguna sobre lo sucedido.

Aprehendido un adolescente y secuestro de armas

Tras el hecho, personal policial realizó un operativo en la zona y aprehendió a un adolescente de 16 años, señalado como vinculado al violento episodio. En el lugar, los efectivos secuestraron una escopeta tumbera de fabricación casera y dos cartuchos calibre .22, además de otros elementos que serán peritados.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición del fiscal, los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del hecho, mientras se evalúa la situación procesal del menor aprehendido.

El joven herido permanece internado fuera de peligro, en tanto la investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar las circunstancias exactas del ataque.