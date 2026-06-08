Violento ataque a tiros en Colastiné Sur: tres heridos de bala y un aprehendido por tentativa de homicidio

El ataque ocurrió este domingo por la tarde en el exatracadero La Balsa, sobre la Ruta Nacional 168. Tres personas resultaron heridas de bala, entre ellas un joven de 23 años que recibió un disparo en el tórax. La Policía aprehendió a un hombre de 45 años acusado de ser el presunto autor de la balacera.

Esta tarde de domingo, después de las 18.40, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, tres personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego durante un violento ataque ocurrido sobre la Ruta Nacional 168 , a la altura del kilómetro 14,5, en la zona del exatracadero La Balsa , en jurisdicción de Colastiné Sur .

El alerta fue recibido por los operadores de la central de emergencias 911 a partir de llamados de vecinos que informaron sobre detonaciones y varias personas heridas en el lugar. Minutos después arribaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de los Cuerpos de la Costa , quienes constataron la presencia de dos de las víctimas en la escena.

Los heridos fueron un hombre de 38 años, que presentaba impactos de bala en una de sus rodillas, y una mujer de 34 años, que sufrió lesiones provocadas por perdigones en la espalda.

Un herido grave trasladado al Cullen

Mientras se desarrollaba el procedimiento policial en Colastiné Sur, integrantes de la Brigada Motorizada interceptaron y brindaron custodia a un automóvil Ford Fiesta Max que trasladaba de urgencia hacia el hospital José María Cullen a una tercera víctima. Se trató de un joven de 23 años, que había recibido un disparo en el tórax y cuyo cuadro clínico obligó a una rápida asistencia médica.

Según el informe elaborado por médicos del servicio de Emergentología del hospital Cullen, el muchacho ingresó con una herida de arma de fuego en la zona torácica, sin orificio de salida, por lo que quedó internado para recibir tratamiento y realizarse estudios complementarios.

En cuanto al hombre de 38 años, fue asistido por dos impactos de bala en la rodilla derecha y lesiones superficiales en la espalda. Por su parte, la mujer de 34 años desistió de recibir atención médica en un centro asistencial.

Operativo y aprehensión del sospechoso

Oficiales de la Subcomisaría 6ª, de la Comisaría 28ª y del Comando Radioeléctrico, todos integrantes de la 6ª Inspectoría Zonal, desplegaron un operativo cerrojo en la zona costera a partir de los primeros testimonios recogidos en el lugar y ante la gravedad del episodio.

Como parte de las medidas urgentes ordenadas durante la investigación inicial, se realizaron tres requisas domiciliarias en distintos inmuebles del sector. Si bien los procedimientos no permitieron el secuestro de armas de fuego, los investigadores lograron avanzar sobre la identidad del presunto autor de los disparos.

Finalmente, los policías aprehendieron a un hombre de 45 años, señalado por una de las víctimas como el presunto responsable del ataque armado.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), doctor Lacuadra.

El funcionario judicial ordenó la intervención de los peritos criminalísticos, la realización de los peritajes de rigor en la escena del hecho y la práctica de una prueba de dermotest sobre el sospechoso aprehendido.

Asimismo, dispuso que el hombre de 45 años continúe privado de la libertad en calidad de aprehendido comunicado, mientras avanza la investigación por el delito de tentativa de homicidio.

Los peritajes fueron ejecutados por especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en la búsqueda de evidencias y en la reconstrucción de la secuencia que terminó con tres personas heridas de arma de fuego en la costa santafesina.

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