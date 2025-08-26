Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Ocurrió este martes por la madrugada, en el mismo local donde, hace poco más de un año, ocurrió el demencial ataque al comerciante de 81 años. El propio Schnell aseguró tener identificado al delincuente, que sería menor de edad.

El verdulero Hugo Schnell, quien hace poco más de un año fue apuñalado durante un robo, volvió a sufrir un ataque en su negocio. Esta martes por la madrugada, delincuentes ingresaron nuevamente a su verdulería ubicada en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe y provocaron algunos daños.

Según el propio Schnell, el responsable sería un menor de edad conocido por los vecinos y que estaría identificado.

Delincuente menor de edad

En diálogo con medios locales, el hombre de 81 años indicó que el menor ya había cometido varios robos en la zona y que su agilidad es notable. Describió cómo habría ingresado al comercio: escaló el local, arrancó las tapas del medidor para usarlas de apoyo, subió a la casa contigua y entró al negocio.

Afortunadamente, no se detectaron faltantes, aunque se registraron daños, principalmente un policarbonato en el fondo del local, donde se acumulan objetos en desuso.

El comerciante agregó que el menor circula a diario por el barrio y que los vecinos deben cerrar las puertas cuando lo ven, ya que asegura que roba para comer. Según Schnell, el lunes por la noche el joven estuvo merodeando por la zona hasta alrededor de las 20 y logró realizar el ataque de manera escurridiza, provocando algunos daños menores.

El milagro de Mama Antula

María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula, se convirtió en la primera santa argentina en febrero pasado después de que en octubre del 2023, el papa Francisco aprobó un milagro atribuido en la sanación del santafesino Claudio Perusini, quien se recuperó de un "ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico", gracias a la intercesión de la laica consagrada.

La recuperación de Perusini, que había sido alumno de Jorge Bergoglio, no tuvo explicación médica, según la junta de profesionales del Vaticano, por lo que se reconoció el milagro de Mama Antula.

Casualmente Perusini es vecino de la verdulería y su mujer le regaló a Hugo una estampita de la hoy santa. "Yo la tenía acá en la verdulería y después de lo que pasó la agarré la miré y agradecí y ahora estoy yo regalando la imagen a algunos que pasan por el comercio".

"En terapia tenés 24 horas para pensar así que tuve mucho tiempo para hacerlo y debo agradecerle a todo el mundo. Por eso ya hice 40 copias de la estampita que contiene la historia de la santa para regalárselas a todos, en forma de agradecimiento", cerró.