Uno Santa Fe | Policiales | verdulería

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Ocurrió este martes por la madrugada, en el mismo local donde, hace poco más de un año, ocurrió el demencial ataque al comerciante de 81 años. El propio Schnell aseguró tener identificado al delincuente, que sería menor de edad.

26 de agosto 2025 · 19:34hs
Hugo Schnell. El hombre de 81 años atiende aún su verdulería en barrio Guadalupe Oeste.

Hugo Schnell. El hombre de 81 años atiende aún su verdulería en barrio Guadalupe Oeste.

El verdulero Hugo Schnell, quien hace poco más de un año fue apuñalado durante un robo, volvió a sufrir un ataque en su negocio. Esta martes por la madrugada, delincuentes ingresaron nuevamente a su verdulería ubicada en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe y provocaron algunos daños.

Según el propio Schnell, el responsable sería un menor de edad conocido por los vecinos y que estaría identificado.

Delincuente menor de edad

En diálogo con medios locales, el hombre de 81 años indicó que el menor ya había cometido varios robos en la zona y que su agilidad es notable. Describió cómo habría ingresado al comercio: escaló el local, arrancó las tapas del medidor para usarlas de apoyo, subió a la casa contigua y entró al negocio.

Afortunadamente, no se detectaron faltantes, aunque se registraron daños, principalmente un policarbonato en el fondo del local, donde se acumulan objetos en desuso.

LEER MÁS: Hugo, el verdulero apuñalado, volvió a atender su negocio: "Si te quedás en tu casa te morís de a poco"

El comerciante agregó que el menor circula a diario por el barrio y que los vecinos deben cerrar las puertas cuando lo ven, ya que asegura que roba para comer. Según Schnell, el lunes por la noche el joven estuvo merodeando por la zona hasta alrededor de las 20 y logró realizar el ataque de manera escurridiza, provocando algunos daños menores.

El milagro de Mama Antula

María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula, se convirtió en la primera santa argentina en febrero pasado después de que en octubre del 2023, el papa Francisco aprobó un milagro atribuido en la sanación del santafesino Claudio Perusini, quien se recuperó de un "ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico", gracias a la intercesión de la laica consagrada.

La recuperación de Perusini, que había sido alumno de Jorge Bergoglio, no tuvo explicación médica, según la junta de profesionales del Vaticano, por lo que se reconoció el milagro de Mama Antula.

Casualmente Perusini es vecino de la verdulería y su mujer le regaló a Hugo una estampita de la hoy santa. "Yo la tenía acá en la verdulería y después de lo que pasó la agarré la miré y agradecí y ahora estoy yo regalando la imagen a algunos que pasan por el comercio".

"En terapia tenés 24 horas para pensar así que tuve mucho tiempo para hacerlo y debo agradecerle a todo el mundo. Por eso ya hice 40 copias de la estampita que contiene la historia de la santa para regalárselas a todos, en forma de agradecimiento", cerró.

verdulería Hugo Schnell Guadalupe Oeste delincuente milagro
Noticias relacionadas
Un hecho de inseguridad ocurrió en el hospital Protomédico Manuel Rodríguez

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

robaron la sucursal del barrio sur del supermercado el tunel al estilo boquetero: reventaron bovedas y llevaron dinero en efectivo

Robaron la sucursal del barrio Sur del supermercado El Túnel al estilo "boquetero": reventaron bóvedas y llevaron dinero en efectivo

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio 

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Dos hinchas de Colón detenidos al ser descubiertos por el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Lo último

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Último Momento
Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná