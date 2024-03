Agustín Rossi aseguró que en el peronismo santafesino "no sobra nadie" y consideró al Pacto de Mayo como "una extorsión"

Yo creo que es un proceso natural, hay una nueva realidad: Milei ganó la elección, nosotros somos la principal fuerza opositora y seguramente hay que ordenarse, hay que ir adaptando las estructuras del peronismo a esa nueva realidad. Creo que hasta ahora no hemos hecho mal las cosas. El peronismo se ha mantenido bastante unido, los bloques parlamentarios se han mantenido unidos, solamente la deserción de los tres diputados tucumanos. Se ha articulado con la CGT, con la CTA, con el movimiento obrero. El bloque de diputados fue decisivo para que se retire la Ley Ómnibus, el bloque de senadores fue decisivo para rechazar el DNU, la CGT jugó un rol importantísimo con el paro del 24 de enero, articulado con los gobernadores. Estamos en estos primeros meses en una etapa de resistencia a un modelo que no compartimos, porque nosotros tenemos que representar a ese 44% que nos votó. Tenemos la obligación de construir una alternativa democrática ante el gobierno del presidente Milei.

-¿Quiénes hoy no pueden faltar en la mesa de dirigentes que decida el futuro del peronismo?

Hay una cantidad de compañeros que tienen responsabilidades institucionales, como los gobernadores, los presidentes de los bloques parlamentarios, tienen que estar representantes del movimiento obrero, CGT, CTA, tienen que estar organizaciones sociales. Nosotros además tenemos que hacer algunas reflexiones, decimos que somos el espacio político que nació en 1945 y que nuestra columna vertebral son los trabajadores. Pero le hablamos a los trabajadores registrados, y cerca del 50% son monotributistas, autónomos y desocupados. Nunca el Estado les dio nada a este sector que no tiene aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni otros derechos. Milei le habló de este sector y les hizo creer que el trabajador en relación de dependencia era casta, porque tenía una cantidad de derechos que él no recibía. Cuando yo miro el resultado de la última elección, creo que ahí es donde nos hizo una gran diferencia.

-En su última etapa, el gobierno de Alberto Fernández te tuvo como protagonista. Se comentaba que fuiste elegido Jefe de Gabinete y posteriormente candidato a vicepresidente porque eras de los pocos que tenía diálogo fluido tanto con Alberto Fernández como con Cristina ¿Fue así?

-No sé si fui elegido por eso. Yo tengo diálogo con Cristina, con Alberto, con Sergio Massa, que eran las tres figuras más importantes de nuestro espacio político. Tengo una vida política muy extensa, hay muchos compañeros a los cuales conozco desde hace muchísimos años, el parlamento te da eso de conocer, interactuar. Soy alguien además que dialoga, no soy alguien que está confrontando internamente, trato de escarparle a la confrontación. Creo que es un valor tener la posibilidad de de dialogar y de escuchar.

Rossi2.jpg

Milei

-Desde su experiencia, ¿qué tienen que hacer los gobernadores peronistas con la convocatoria del presidente Milei al Pacto de Mayo?

Yo no tengo responsabilidades institucionales, pero en esos diez puntos de Milei, no habla de la justicia social, ni de la distribución del ingreso, ni de la movilidad social ascendente, ni de la generación de trabajo, ni de la defensa de la industria, ni de la salud y educación pública...¿Qué tenemos que ir a firmar ahí? Ninguno de nosotros se siente representado por esos puntos. Axel, que es el principal gobernador que tenemos, puso otros siete puntos en su asamblea legislativa. Son dos modelos absolutamente distintos, además te invita a un pacto donde él dice que es lo que hay que firmar y previamente que hay que aprobar la ley Ómnibus. Es una extorsión al cielo abierto.

-¿Milei se animó a poner en discusión algunas ideas que los partidos tradicionales no? Como por ejemplo el superávit fiscal.

-No lo sé, no está aplicando un modelo económico distinto al que fue el de la dictadura y al que fue el de Cavallo, y el que intentó Macri, que es el modelo económico neoliberal. El problema es que esto un callejón muy angosto, porque él baja el gasto, esa baja del gasto lo que genera es recesión económica. Cuando te baja la actividad económica también te baja la recaudación, entonces el superávit del mes de febrero fue menor que el de mes de enero porque ya se empezó a sentir la caída de la recaudación. También creo que Milei se quiere presentar como alguien que es sincero y que dice las cosas, pero no decía lo mismo en campaña. Votó a favor de quitar el impuesto a las ganancias, a favor de la devolución del IVA y ahora quiere volver atrás. Yo no creo en la sinceridad de Milei. Hay una deformación democrática del pensamiento de Milei, porque él tiene la legalidad y la legitimidad para gobernar por los próximos cuatro años, la misma legalidad y legitimidad que tienen los diputados y los senadores votados por el pueblo.

Peronismo santafesino

-¿Cuál es tu mirada sobre lo que ocurre en Santa Fe con el peronismo? La elección fue con cuatro candidatos, con el candidato oficialista siendo designado a última hora, y tuvo un resultado muy malo.

-Está claro que no fue una buena elección, no solamente a nivel provincial, sino en todas la categorías. Perdimos la mayoría en el Senado, no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados por más que el ex-gobernador era el que encabezaba la lista. Tenemos una cantidad muy chica de comunas y de las principales intendencias tenemos solamente Reconquista. Al peronismo no le sobra a nadie y necesitamos de todos, independientemente de cualquier consideración, para ver de qué manera nos rearmamos, somos una oposición responsable en el marco de la provincia de Santa Fe y podemos construir una alternativa que sea competitiva en las próximas elecciones. Es difícil por la conformación del electorado santafesino, nosotros ganamos con Perotti en el 2019 cuando Omar sacó el 38% de los votos pero ganamos porque el Frente Progresista y Juntos por el Cambio estaban divididos.

Yo creo que hay un tema en la ciudadanía que es Rosario. Perotti hizo una campaña que era Paz y Orden, y eso no se consiguió. Ahora hacia adelante tenemos que transitar un camino lo más unidos posibles, no nos sobra nada y también plantear hay que plantear desde qué lugar y cuáles son los sectores de la sociedad santafesina que nosotros queremos representar.

-¿En dónde te va a encontrar lo que viene? ¿En el nivel provincial o en el nivel nacional?

-Yo soy un dirigente nacional, lidero la Corriente Nacional de la Militancia que tiene diputados y dirigentes en todo el país. Es una corriente mediana, digamos, no se puede comparar ni con el Evita ni con la Cámpora. También con otras características, es mucho más política que la de otros sectores. Pero la casa matriz es Santa Fe, nuestra fuerza política está fundamentalmente en Santa Fe. Vamos a aportar a la reorganización del peronismo . Creo que es una etapa de aportar desde un determinado lugar, creo que el peronismo tiene que ser fuertemente opositor a Milei aunque a veces lo políticamente correcto indique otra cosa.