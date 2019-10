Bielsa: "En el norte de la ciudad de Santa Fe hay soldaditos porque no les alcanza la plata"

La excandidata a gobernadora por Santa Fe, María Eugenia Bielsa, aseguró que durante su campaña para llegar a la Casa Gris recogió el testimonio de personas a los que no les alcanzaba el dinero para pagar la luz o alimentar a sus hijos que "terminaron como soldaditos presos de las circunstancias". Bielsa no dejó dudas: "Esas personas las encontramos acá, en el norte de la ciudad de Santa Fe".

Bielsa, luego de presenciar el debate presidencial en el Paraninfo de la UNL, se refirió a diversos temas. Una de las preguntas de UNO Santa Fe a Bielsa fue sobre la frase del Presidente Mauricio Macri cuando exponía sobre el tópico Educación y Salud. "Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas", dijo Macri en referencia a los dichos del candidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Todos, quien hace días aseguró que "hay gente vende droga porque se quedó sin laburo".

"La realidad es que no está a la altura de un presidente y menos en un debate. Macri se refirió a la declaración de Kicillof, cuando dijo que mucha gente que no tiene recursos es una presa fácil del narcotráfico", dijo y aclaró: "Esto no solo lo hemos visto en Buenos Aires, si no también, en Santa Fe".

"Este era un ejemplo que dábamos permanentemente en la campaña porque lo habíamos recogido en ella", remarcó la exvicegobernadora de la provincia que describió la realidad que viven algunas familias en el norte de la ciudad de Santa Fe.

En ese marco, Bielsa explicó de qué manera la necesidad empuja a las personas a terminar en el narcomenudeo. "El prestamista que existía en el barrio y que te prestaba mil pesos para poder pagar la luz o ir al supermercado, hoy es un narcotraficante que tiene recursos y que le presta esos mil pesos a una persona a la que si no le cortan la luz o no puede comprar la leche para darle de comer a sus hijos al día siguiente, y les dice «devolveme 100 pesos por día»", expuso.

"Esa persona –continuó– que no tiene ninguna vocación de ser un soldadito sale a hacer una changa y el primer día lo devuelve; el segundo día no lo tiene y le dicen «no importa, tomá llevá este paquete»; el tercer día vuelve a pasar lo mismo, puede hacer una changa, pero el cuarto, el quinto día y así sucesivamente termina pasando lo mismo. A esas personas las encontramos acá, en el norte de la ciudad de Santa Fe".

"Este relato es de la zona norte de la ciudad de Santa Fe", insistió Bielsa y agregó: "Estas personas te terminan diciendo «yo no quería ser un soldadito, fui un soldadito preso de la circunstancia». Antes existía un Estado presente o existía en el barrio un prestamista que con usura les prestaba. Hoy ese prestamista se ha enquistado y es un narcotraficante".

Bielsa sostuvo que ese círculo vicioso se rompe "trabajando seriamente las políticas sociales, estando al lado de la gente, territorializando las políticas que tienen que ver con el desarrollo humano y, además y fundamentalmente, teniendo un proyecto de vida".

"El único elemento estructurador es el trabajo", remarcó la dirigente que suena para integrar el gabinete de Alberto Fernández y agregó: "Esto lo decíamos en la campaña donde fuimos a una interna, aunque detectamos muchas cosas en las que coincidimos con el gobernador electo, Omar Perotti. Hay que reconstruir los lazos de trabajo que es lo que permite que cada ciudadano pueda tener una vida digna".

Por último, Bielsa sostuvo: "Todos queremos más o menos lo mismo como poder mandar nuestros hijos a la escuela, poder armar una pareja, con el tiempo comprar o alquilar una casa. Los sueños no son desmedidos, son sueños que hemos tenido siempre. Son los sueños de nuestros abuelos, de nuestros padres, son nuestros propios sueños y serán los sueños de nuestros hijos".