Perotti le pidió a Lifschitz que reflexione y que cumpla con lo que se comprometió

El gobernador electo Omar Perotti le pidió al mandatario saliente, Miguel Lifschitz, que reflexione y que cumpla con lo que se comprometió en el encuentro que tuvieron mano a mano en la ciudad de Rosario el 19 de septiembre pasado. Esa reunión parecía haber ordenado el proceso de transición provincial entre el equipo técnico del rafaelino y los funcionarios, que venía con mucho ruido.

Sin embargo, Perotti salió a mostrar su descontento y dejó entrever que Lifschitz dice una cosa y hace otra o que no tiene poder de mando y sus funcionarios más cercanos hacen cosas a sus espaldas. Ya suenan muy lejanas las palabras del propio gobernador saliente que el viernes salió a poner paños fríos a los cruces que se produjeron el jueves cuando el bloque de diputados del PJ se levantó en plena sesión cuestionando al oficialismo de querer debilitar las instituciones del próximo gobierno.

Luego del debate presidencial, Perotti dialogó con UNO Santa Fe y se mostró muy disconforme con Lifschitz porque, aseguró, siguen las designaciones de funcionarios (en planta permanente) y continúa el avance de licitaciones y apertura de sobres. Esos puntos fueron el centro de la reunión que tuvieron hace menos de un mes y era un compromiso asumido por Lifschitz. Pero, según Perotti, el rosarino –o sus funcionarios– no está cumpliendo.

Al ser consultado sobre cómo está el diálogo con Lifschitz, el gobernador electo respondió: "Está difícil. Ojalá se comprenda la gravedad de la situación y se predispongan las mejores acciones para beneficio de los santafesinos y no de un grupo de funcionarios que termina una etapa y están pensando en cómo resguardan sus intereses".

Mientras que ante la repregunta de si está en crisis la transición, Perotti no anduvo con vueltas y disparó: "Está con estas dificultades con las que uno describe, no las voy a ocultar nunca. Hay acciones que tienen que acompañar a lo que se dice y uno espera que el gobernador reflexione y reconduzca las acciones que si él no está haciendo está desconociendo lo que (hacen) sus ministros y en cada una de sus áreas está pasando con las designaciones, con los avances en licitaciones, en aperturas (de sobres)".

"Me parece –continuó– que es allí donde tiene que reencausar lo dicho, lo establecido y hasta lo comprometido en una transición seria, que es lo deseable y en la que vamos a poner el mayor esfuerzo".

"Aquí no se trata de entorpecer las acciones de un nuevo gobierno de Perotti, del justicialismo. Aquí no se trata de frenar, de dificultar porque a los que se le dificultan las acciones es a los santafesinos. Al que se la hacen más difícil si esto no es bueno es al conjunto de los santafesinos. Eso está primero, está por sobre cualquier otra acción", sostuvo.

Luego el gobernador electo se refirió a la provincia que va a recibir el 10 de diciembre. En ese sentido, aseguró que va a empezar una etapa distinta, aunque con "un escenario muy parecido a lo difícil de la situación que se describía a nivel nacional; una situación que ya vivimos hoy y que es de emergencia, aunque a algunos les cueste reconocer que esa es la realidad".

"Tener una provincia que supera la media nacional con el índice de pobreza no es un dato menor, es Santa Fe. Y es Santa Fe la que nos da esta cachetada de que estemos por arriba de la media nacional en los indicadores de pobreza", cuestionó.

Además, Perotti dijo que "hay mucho para trabajar" y pidió reflexión "a toda la dirigencia política y a cada uno de los sectores sociales" para tomar real dimensión de lo que van a enfrentar desde el primer día.

"Cuando se dice que en la Argentina uno de cada dos niños es pobre, esos chicos son nuestros en gran parte también. Cuando hablamos de estos indicadores, hablamos de lo mucho que habrá que trabajar para garantizar la alimentación, la asistencia a clases, la asistencia en la primera infancia. Digo esto porque allí está el capital real del futuro de la provincia y es eso lo que habrá que resguardar desde el primer día", advirtió.

"Ojalá todos entiendan que esa es la dimensión de lo que hay que enfrentar y que pongan lo mejor de sí para el conjunto de los santafesinos y no que estén resguardando en una retirada intereses personales", cuestionó.