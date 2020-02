El déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe es uno de los ejes de discusión permanente entre el gobierno provincial de turno y el nacional. Pasan los años y la polémica sigue instalada. Muchas veces, como en la actualidad, la provincia hace un cálculo que Nación desconoce y siempre hay diferencias.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Esteban Borgonovo, le dijo a UNO Santa Fe que a este asunto hay que buscarle una solución de fondo y se mostró a favor de poner el tema sobre la mesa para discutirlo con seriedad y sin prejuicios. En la agenda de temas a discutir con Nación también está la deuda histórica por coparticipación y al respecto sostuvo que "no hay más remedio que esperar".

—Ministro, ¿qué va a pasar con el déficit de la Caja de Jubilaciones que hace años que se viene discutiendo con Nación? ¿Este gobierno va a buscar una solución de fondo?

—Creo que habría que ir hacia una solución de fondo porque aunque Nación pagara el total de la deuda que hay, la Caja seguiría en déficit. El déficit de la Caja de la provincia ha crecido en los últimos años de manera exponencial. Es un tema que hay que decidirse a atacarlo de frente y habría que dedicarse a hacer un diagnóstico a fondo. Tal vez que una comisión lo estudie de manera detenida.

—Esa propuesta la hizo el senador Raúl Gramajo hace cuatro años y no prosperó.

—Exacto. En su momento al senador Gramajo no lo dejaron crear ni la comisión. Visto a la distancia me parece que fue algo muy perjudicial y solo estábamos hablando de crear una comisión para estudiar el tema. Ahora me parece que toda la dirigencia santafesina, no solo la política sino también la gremial, tendría que tener en esto una mirada madura y responsable. Porque si nosotros no tomamos la decisión de hacer las modificaciones que sean requeridas para poder financiar a los pasivos de la provincia, algún día esto va a explotar y nos vamos a encontrar con un agujero negro. Es uno de los temas que hay que poner sobre la mesa, hablar con toda sinceridad y ponerse a trabajar pensando que va a haber que hacer modificaciones para que la Caja se autofinancie.

Esteban Borgonovo.jpg El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo.

—¿Cuáles son, para usted, esas modificaciones?

—Habrá que estudiarlo. Pero habrá que ver si todos los sectores que hoy están siendo beneficiarios y acceden al beneficio jubilatorio lo hacen en las condiciones que se puede sustentar; habrá que ver si los aportes son los que deben ser; habrá que estudiar todos los detalles y habrá que modificar lo que haya que modificar. Sino es una ilusión, es acumular un déficit que se va multiplicando de forma exponencial año a año y que, insisto, tenemos que sacarnos de la cabeza esa ilusión de que por más que Nación se decidiera a cumplir al 100 por ciento esa deuda, igualmente la Caja de Santa Fe tendría déficit. Por eso digo que esa no es la solución. Tenemos que buscarla dentro de nuestro propio sistema jubilatorio.

—¿Usted dice que hoy el sistema jubilatorio de Santa Fe es una ilusión?

—Si dejamos que esto se mantenga así, con la inercia que trae y sin hacer ningún cambio, sí. Estamos, como se dice a veces metafóricamente, jugando a los naipes en el Titanic. Podrá tardar uno, dos o tres años en hundirse, pero no hay ninguna duda de para qué lado va.

—¿Es un tema que van a poner en paritarias?

—No sé si es el momento de ponerlo en las paritarias. En todo caso es una cuestión instrumental. Pero es muy importante que todos tomemos conciencia y que sin prejuicios pensemos que estamos hablando de defender la Caja en la que todos tienen intereses. Por eso es importante tomar conciencia de que si no miramos la realidad tal como es y seguimos pensando que la solución está afuera y depende de la Nación y mientras tanto el déficit se sigue incrementando, va a llegar un momento donde no va a haber ninguna posibilidad de afrontarlo y los perjudicados van a ser los pasivos. Esto bien entendido es defender los intereses de los pasivos actuales y de los futuros.

—¿Cuál va a ser la estrategia de la provincia para cobrar la deuda histórica de Nación por coparticipación, o van a esperar a que la Corte resuelva?

—No, no es que vamos a esperar solamente. No tenemos más remedio porque hubo una liquidación de la provincia que Nación impugnó y ahora hay dos posibilidades: o la Corte decide a través de un fallo cuál es el monto de la deuda y a partir de que ese monto sea líquido podemos pensar cómo se cobra; o las partes llegan a un acuerdo en una negociación.

—A eso iba la pregunta, ministro. ¿Ya abrieron un canal de diálogo con el actual gobierno nacional o van a esperar que la Corte falle?

—Siempre hay diálogo. Lo que creo es que acá tenemos una situación en que, como nosotros tenemos nuestras emergencias, la Nación tiene las suyas. La Nación tuvo actitudes muy solidarias con la provincia de Santa Fe como empezar a pagar la deuda corriente de Ansés. Ya pagó una primera cuota de más de 300 millones de pesos y en días vence otra. Pero respecto a la deuda histórica y los montos grandes, me parece que Nación antes de sentarse y definir un acuerdo va a cerrar el frente externo. Todas las provincias estamos un poco a la expectativa de que se resuelva la negociación con el Fondo Monetario para poder tener más margen en este tipo de planteos.