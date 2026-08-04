Más de 250 vecinos ya fueron capacitados en prevención de emergencias hídricas en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa fortaleciendo las acciones preventivas y la cultura del riesgo en los barrios a través del programa "Comunidad Preparada", una iniciativa articulada entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, la Dirección de Gestión de Riesgo y la Dirección de Asuntos Vecinales.

La Municipalidad de Santa Fe continúa fortaleciendo las acciones preventivas y la cultura del riesgo en los barrios a través del programa "Comunidad Preparada" , una iniciativa articulada entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica , la Dirección de Gestión de Riesgo y la Dirección de Asuntos Vecinales .

En el marco de este abordaje territorial, más de 250 vecinos y vecinas ya participaron de las capacitaciones realizadas en diez instituciones vecinales de la capital provincial: Villa del Parque, Roque Sáenz Peña, Las Delicias, René Favaloro, Colastiné Sur, Santa Marta, Unión Progreso y Libertad Barranquitas, San Martín, Altos del Valle y Ciudadela Norte .

Las jornadas convocan a integrantes de comisiones directivas, referentes barriales, docentes, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la preparación comunitaria ante posibles contingencias.

Capacitación para actuar ante emergencias hídricas

Los encuentros tienen como eje central la difusión de los protocolos de actuación y respuesta frente a emergencias hídricas, poniendo especial énfasis en la elaboración del Plan de Contingencia Familiar.

Esta herramienta permite que cada familia pueda:

Identificar riesgos dentro del hogar.

dentro del hogar. Preparar una mochila de emergencia con los elementos esenciales.

con los elementos esenciales. Definir puntos de encuentro seguros .

. Aprender a identificar y evitar la difusión de falsos rumores durante eventos meteorológicos severos.

Además, los talleres incluyen contenidos sobre la importancia del sistema de drenaje urbano y la correcta gestión de los residuos, fundamentales para evitar obstrucciones en desagües y anegamientos en la vía pública.

Como actividad complementaria, en algunas sedes los participantes realizan una visita guiada a la Casa Bomba N.º 3 a bordo del Munibús municipal, donde conocen de primera mano el funcionamiento del sistema de bombeo y el recorrido que realiza el agua durante las lluvias intensas.

Cronograma de capacitaciones en agosto

Durante agosto, el programa Comunidad Preparada continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad con capacitaciones gratuitas en siete vecinales:

Centenario: jueves 6 de agosto , a las 15 , en la sede vecinal ( Zavalía 721 ).

jueves , a las , en la sede vecinal ( ). Pro Mejoras Alto Verde: viernes 7 de agosto , a las 15 , en la sede vecinal ( Demetrio Gómez – Manzana 5 ).

viernes , a las , en la sede vecinal ( ). Barranquitas Sur: martes 18 de agosto , a las 15 , en la sede vecinal ( Juan Díaz de Solís 4020 ).

martes , a las , en la sede vecinal ( ). Villa Las Flores: jueves 20 de agosto , a las 15 , en la sede vecinal ( Azopardo 7380 ).

jueves , a las , en la sede vecinal ( ). La Esmeralda: lunes 24 de agosto , a las 15 , en la sede vecinal ( Esmeralda 2471 ).

lunes , a las , en la sede vecinal ( ). San Lorenzo: jueves 27 de agosto , a las 15 , en la sede vecinal ( Amenábar 4050 ).

jueves , a las , en la sede vecinal ( ). Pro Mejoras Barranquitas: lunes 31 de agosto, a las 15, en la sede vecinal (Artigas 4100).

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