Uno Santa Fe | Política | cristina kirchner

Cristina Kirchner apuntó a Kicillof por la derrota electoral: "El desdoblamiento fue un error político"

La expresidenta condenada por corrupción publicó un extenso análisis sobre la caída electoral con críticas al Gobernador

31 de octubre 2025 · 09:17hs
Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria opina sobre el resultado de las elecciones y apunta al gobernador Axel Kicillof

La expresidenta y condenada por corrupción Cristina Kirchner cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y aseguró que se trató de un "error político" haber desdoblado las elecciones provinciales. En un extenso análisis de la derrota del domingo, la exmandataria recordó que cuando se anunció la división de las elecciones ella advirtió que era una equivocación.

"Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al gobernador", enfatizó en sus redes sociales.

Cristina Kirchner, desde San José 1111 de CABA

Para reforzar su argumento, la exjefa de Estado detenida en su domicilio en San José 1111 de CABA ejemplificó con el resto de los gobernadores peronistas que ganaron elecciones parlamentarias como Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gildo Insfrán, de Formosa.

"No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los «expertos y analistas». Lo dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS", indicó.

En esa línea, Cristina Kirchner profundizó: "Además, en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un «efecto balotaje» que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre".

Documento Eleccion 26 de octubre

cristina kirchner Axel Kicillof expresidenta error político gobernador
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

El presidente Javier Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Cómo serán las vacaciones en la reforma laboral que propone el oficialismo

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newells

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

