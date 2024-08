Difundieron fotos de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación", se lee en las capturas de los chats.

El expresidente le responde: “Dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení". Y también: "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal".

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció formalmente a Alberto Fernández este martes, mediante una videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini. El expresidente quedó imputado por lesiones leves, se le impusieron medidas de restricción y se le prohibió salir del país.

En tanto, la abogada Mariana Gallego asumió este jueves la representación legal de Yañez, en reemplazo de Juan Pablo Fioribello.

Además, el gobierno nacional reforzó su seguridad, ya que se dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de la ex primera dama en España porque —según Yañez— quien estaba a cargo de su seguridad es una persona de "confianza" del expresidente.