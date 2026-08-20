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Diputados: sin acuerdos, se demora la discusión de la ley electoral de Santa Fe

Después de un cuarto intermedio, se retomó el debate en la Legislatura. El formato de la boleta, los pisos y la primaria de vices, los temas clave.

20 de agosto 2026 · 19:18hs
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La Cámara de Diputados de Santa Fe

La Cámara de Diputados de Santa Fe, la primera estación de la nueva ley electoral de la provincia. 

Después de un cuarto intermedio de tres horas para pulir acuerdos al interior de Unidos y con la oposición, pasadas las 18.30 de este jueves reinició la sesión de la Cámara de Diputados para discutir la nueva ley electoral de Santa Fe.

Este jueves a la mañana continuó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, convocado para emitir dictamen sobre las reglas de juego electorales en la provincia.

LEER MÁS: Reforma electoral en Santa Fe: Diputados debate este jueves la creación del Código Electoral para 2027

El tamaño de la ley, lo delicado de la reforma y la falta de consensos al interior de la alianza de gobierno y otras fuerzas demoraron la sesión, convocada para las 15.

Durante la tarde, asesores y legisladores avanzaron sobre la redacción final del proyecto, que toma como base el texto presentado por el Partido Socialista (PS).

Acuerdos y diferencias sobre la ley electoral de Santa Fe

Existe un consenso amplio en la política santafesina respecto de sostener las Paso como hasta ahora: obligatoria y con cinco boletas.

Unidos quiere reducir la cantidad de boletas en las generales a tres. Una para gobernador y diputado, otra para senador departamental y otra para intendente y concejal. En el caso de las papeletas con más de una categoría se habilitaría la opción lista completa para generar un efecto arrastre.

La discusión por el piso oscila entre el 3 por ciento y el 5 por ciento. Fuentes parlamentarias sostienen que el piso estaría alrededor del 4%.

En principio, también hay acuerdo en permitir que un espacio político se presente para la categoría legislativa y no tenga la obligación de llevar una lista ejecutiva.

Un cambio que también quedaría plasmado en el dictamen final tiene que ver con las Paso. Es permitir que un mismo precandidato a gobernador pueda presentarse con distintas opciones de vice.

Es una propuesta del socialismo que generó ruido en Unidos, sobre todo con el PRO. De aprobarse, le permitiría al gobernador Maximiliano Pullaro presentar distintas precandidatas a vice y que sea la ciudadanía la que decida su compañera de fórmula.

Ese artículo sólo saldría con los votos de Unidos. El resto de la oposición lo rechaza.

El oficialismo pretende que Diputados apruebe el proyecto este jueves y el Senado le dé sanción definitiva la semana próxima.

Electoral ley Diputados discusión
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