La Cámara baja de Santa Fe sesiona con un temario centrado en las reglas para los comicios de 2027. Todo indica que serán tres las boletas únicas en las generales y que el umbral para entrar a la Cámara de Diputados rondará el 4 por ciento del padrón.

Reforma electoral en Santa Fe: Diputados debate este jueves la creación del Código Electoral para 2027

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe llevará a cabo una nueva sesión ordinaria con un temario en el que sobresale la discusión por la reforma electoral de la provincia. De cara a las elecciones de 2027, la Cámara baja abordará de forma unificada diversas iniciativas parlamentarias que buscan dar forma e implementar el nuevo Código Electoral y de Participación Ciudadana.

El expediente central (n.º 59326), impulsado por legisladores del bloque del Partido Justicialista como Celia Arena, Sonia Martorano, Lucila De Ponti, Walter Agosto, Marcos Corach, Natalia Rabbia y Omar Perotti, será debatido en conjunto con propuestas ingresadas por sectores del oficialismo (Unidos para Cambiar Santa Fe, incluyendo al PRO, UNO y la UCR) y del Frente Amplio por la Soberanía. Para llegar al recinto, las iniciativas requieren la firma de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.

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El paquete legislativo busca establecer una normativa electoral integral para la provincia de Santa Fe, ordenando reglas de cara a los comicios provinciales de 2027, indica el Eje del Orden del Día en la Cámara de Diputados.

Debate

El oficialismo considera que tiene encaminados los votos para aprobar el texto en Diputados y aspira incluso a superar ampliamente su propia mayoría. Las negociaciones alcanzan al peronismo y a otros bloques, aunque todavía quedan aspectos importantes por resolver.

Uno de los cambios que aparece prácticamente acordado es el diseño de la Boleta Única.

En las Paso se mantendrían cinco papeletas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales. En las elecciones generales, en cambio, quedarían solo tres: gobernador y diputados compartirían una boleta; senador tendría otra; e intendente y concejales irían juntos en una tercera.

Resistencias al cambio

La modificación genera algunas resistencias porque introduce un mayor efecto de arrastre de las candidaturas ejecutivas sobre las legislativas. El PJ había planteado conservar las cinco boletas también en las generales, aunque esa diferencia no aparece hoy como un obstáculo decisivo para un eventual acompañamiento del proyecto.

También se discute la posibilidad de permitir que una agrupación pueda presentar una candidatura legislativa aunque no lleve postulante para el cargo ejecutivo correspondiente, una demanda impulsada especialmente por el espacio de Amalia Granata y acompañada por sectores del peronismo.

Pero la discusión de mayor impacto político está en otro lugar: el piso de votos que una fuerza deberá superar para participar del reparto de las 50 bancas de Diputados.

La cuestión adquirió otra dimensión después de la reforma constitucional. Desde 2027, la totalidad de las bancas de la Cámara baja se distribuirá mediante un sistema proporcional y la ley electoral deberá determinar cuál es el porcentaje mínimo necesario para entrar en ese reparto.

Las posiciones iniciales fueron diferentes: el radicalismo planteó un 5 por ciento, el socialismo un 3 y sectores del PJ un 3,5, siempre del total del padrón. En las últimas negociaciones apareció como posible punto de acuerdo un 4 por ciento, aunque la discusión todavía no está completamente cerrada.

Análisis sobre el piso de votos

Un umbral de ese tipo dejaría sin representación a fuerzas menores que hoy tienen bancas en la Legislatura. Sobre ese aspecto puso el foco este martes Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en diálogo con Radiópolis por Radio 2.

“Parece un debate técnico o menor, pero a veces pequeños cambios en la regla electoral pueden repercutir en la representación política y en la calidad democrática”, señaló.

Lodi destacó como un avance que la nueva Constitución haya dejado atrás el viejo mecanismo para Diputados y establecido un sistema proporcional, pero advirtió que esa modificación puede perder parte de su efecto si luego la legislación fija umbrales demasiado elevados.

Según explicó, las simulaciones realizadas por el Observatorio muestran que un piso cercano al 4 o 5 por ciento puede reducir drásticamente la cantidad de fuerzas representadas. En determinados escenarios, dijo, en lugar de seis espacios políticos dentro de un cuerpo legislativo, como hay actualmente, podrían quedar solamente tres. “Eso son personas que quedan sin representación”, resumió.

La especialista planteó además que los sistemas más restrictivos pueden dificultar la aparición y consolidación de nuevos espacios.

Políticas sociales y prevención de discursos de odio

Dentro del temario con preferencia para esta sesión se destacan dos iniciativas con impacto social y político institucional:

Personas en situación de calle: Se debatirá el proyecto n.º 55838 (impulsado originalmente por el diputado Juan Argañaraz) y expedientes unificados para crear una Mesa de Articulación de Políticas Públicas, destinada a coordinar acciones estatales integrales para esta problemática.

Discursos de odio: La Cámara baja evaluará la media sanción proveniente del Senado —a partir de un proyecto del senador Felipe Michlig— para declarar a la provincia de Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, promoviendo instancias de concientización y erradicación de la discriminación.