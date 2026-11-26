Con 25 años y contrato hasta 2028, Lucas Meuli sigue esperando su debut en Primera. Ante la salida de Mansilla, Madelón busca un titular y se reabre el debate.

La búsqueda de un arquero para reemplazar a Matías Mansilla en Unión vuelve a poner sobre la mesa una discusión que merece atención: la situación de Lucas Meuli . Con 25 años, cinco temporadas dentro de la institución y actuaciones destacadas en las categorías formativas, el entrerriano continúa esperando una oportunidad que, por ahora, parece no estar entre las prioridades.

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Lucas Meuli, entre la eterna promesa y una oportunidad que sueña

Nacido el 30 de junio de 2001 en Diamante, Entre Ríos, Lucas Meuli llegó a Unión en 2021. Su desembarco en la institución se produjo a partir de un amistoso que disputó defendiendo el arco de San Martín de Diamante frente a la Reserva de AFA del Tatengue. Su actuación llamó la atención y, tras aquel encuentro, recibió el llamado del club santafesino para incorporarse a sus filas.

Comenzó su recorrido en Cuarta División, ganó protagonismo en Reserva y firmó su primer contrato profesional en diciembre de 2022.

El 12 de marzo de 2023, bajo la conducción de Gustavo Munúa, ocupó por primera vez un lugar en el banco de suplentes del plantel superior, cuando Unión igualó 1-1 ante Rosario Central.

Desde entonces transcurrieron más de tres años y medio, pasaron entrenadores, llegaron y se fueron arqueros, pero Meuli continúa sin disputar un solo minuto en la Liga Profesional.

Su rendimiento en Reserva y, fundamentalmente, su protagonismo en la conquista de la Copa Santa Fe 2025 alimentaron las expectativas sobre su futuro. Incluso, tuvo posibilidades de emigrar al exterior para conseguir continuidad, pero decidió permanecer en Santa Fe y luchar por un lugar.

El pasado 7 de octubre, Unión anunció oficialmente la renovación de su contrato hasta diciembre de 2028. Una decisión que refleja la intención institucional de conservarlo, pero que todavía no encuentra su correlato dentro del campo de juego.

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Madelón mira hacia afuera, pero ¿qué sucede con los recursos propios?

Ante la salida de Matías Mansilla, Leonardo Madelón tiene entre sus prioridades la incorporación de un arquero. Matías Tagliamonte aparece entre las preferencias, mientras que Facundo Altamirano surge como una alternativa.

Lo llamativo es que, ante la vacante que se genera en el arco rojiblanco, Meuli no aparece inicialmente como la principal opción para ocupar ese lugar.

Incluso, el próximo regreso de Froilán Díaz, tras su experiencia en Deportivo Quito, podría generar una competencia entre ambos por el puesto de segundo arquero.

Cabe destacar que en la semana el arquero, estuvo disputando amistosos frente a 9 de julio antes de concretarse el receso de los jugadores, pero se sigue evaluando la posibilidad de reforzar el arco. Es comprensible que Madelón pretenda contar con un futbolista experimentado para una posición tan determinante. Sin embargo, también resulta necesario preguntarse cuál es el sentido de sostener durante cinco años el proceso de formación de un jugador si, cuando aparece una oportunidad, la primera respuesta es buscar soluciones en el mercado de pases.

La falta de experiencia de Meuli puede representar un argumento para incorporar otro arquero. Aunque allí aparece una contradicción: ¿cómo puede adquirir esa experiencia si nunca recibe la posibilidad de jugar?

Además, en un mercado en el que Unión necesita reforzar diferentes sectores del equipo, potenciar sus recursos internos también podría representar un beneficio económico y patrimonial.

Si después de cinco años en la institución, una renovación contractual y rendimientos destacados en las competencias que le tocó afrontar, Meuli todavía no es considerado una alternativa prioritaria para competir por la titularidad, quizás sea momento de revisar el camino recorrido y donde Unión deberá definir qué proyecto tiene para el arquero entrerriano. Si realmente lo considera una apuesta deportiva, deberá encontrar la manera de brindarle continuidad.