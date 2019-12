Diputados rechazo la ley de emergencia solicitada por Perotti

La cámara de Diputados de Santa Fe rechazó la ley de emergencia solicitada por el ejecutivo y que había recibido media sanción del Senado la semana pasada.

La mayoría opositora, liderada por el Frente Progresista, prevaleció en la cámara baja. De un total de 45 legisladores presentes (cinco ausentes) la ley impulsada por Perotti recibió 30 votos negativos, 11 positivos y tres abstenciones.

Se trata de la iniciativa que contenía la declaración de un total de ocho emergencias, entre las que se encuentra la Económica y de Seguridad y que estuvieron durante los últimos días en el centro de la polémica.

Leandro Busatto, diputado por el justicialismo y uno de los hombres cercanos a Omar Perotti manifestó su "preocupación, no solamente por la falta de colaboración legislativa sino por el aislamiento que está teniendo el bloque mayoritario".

Y continuó: "nos preocupa la no entrega de herramientas esenciales para el gobernador en un momento de mucha crisis. Y nos preocupa que tengamos que estar prácticamente mendigando apoyo legislativo sobre algunos temas concretos. Me parece que el 16 de junio las responsabilidades quedaron demostradas cuando la gente decidió que fuéramos gobierno y a partir de ahí me parece que lo que debería hacer el FPCyS es colaborar con la entrega de herramientas importantes para un gobierno que está recién arrancando, frente a un proceso de crisis fenomenal"

Insistió en que en este contexto de crisis "la emergencia social, sanitaria y en materia de seguridad, entre otras, nos parece políticas prioritarias. La verdad que lamentamos que esta legislatura haya tenido una visión sesgada, y que haya elegido posicionarse políticamente como oposición, en vez de colaborar con una emergencia que realmente es necesaria para todos los santafesinos"

Por su parte, el diputado Pablo Farías fundamentó el rechazo del Frente Progresista Cívico y Social: "El mensaje que envió el Ejecutivo adolece de un montón de faltantes, fallas. No solo la técnica, legislativa, sino lo que se trata de expresar a través de una declaración de emergencia"

Advirtió que el FPCyS está "totalmente predispuesto y disponible para que el ejecutivo, cuando lo considere necesario, se acerque y nos plantee las necesidades concretas que tenga en términos de gestión"

Y recordó: "Hoy vamos a aprobar un aumento de impuestos en la provincia de Santa Fe para dotar de mayores recursos a este gobierno que está empezando; cuando se votó el presupuesto incorporamos herramientas extraordinarias para darle justamente posibilidades de administrar la crisis que se está viviendo".

"No consideramos que lo que se pretende establecer a través de las declaraciones de emergencia sea necesario para los problemas que hoy atraviesa la provincia de Santa Fe. Tienen las herramientas con la legislación vigente, en el presupuesto. Además, a partir de hoy van a contar con un incremento considerable en las partidas presupuestarias a través de la recaudación con los nuevos montos que van a surgir de la ley tributaria", añadió.