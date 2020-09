Fernández: "Me alegra que salgan recursos de Nación para ayudar a los santafesinos"

El presidente Alberto Fernández celebró este viernes que de las arcas del gobierno nacional salgan recursos para ayudar a los santafesinos, al tiempo que destacó la importancia de construir un país más federal, donde no sea un perjuicio quitarle a alguien para darle a otros que más lo necesitan.

Las obras, anunciadas por el presidente Alberto Fernández este mediodía a través de una videoconferencia junto a Omar Perotti, están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que planifica una inversión total estimada de 229.383 millones de pesos para Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Tucumán, según lo comprometido con cada una de las provincias a mediano y largo plazo.

Para la provincia de Santa Fe, la inversión será de 377 millones de pesos destinados a la capital provincial. Específicamente son fondos que irán al Plan Director de Desagües Pluviales - Colector Principal Espora, obra que beneficiará a 15 mil habitantes.

"Hoy me pone contento que podamos estar haciendo obras que nos garantizan que eso no le pase nunca más a Santa Fe. Y me alegra que desde las arcas del gobierno nacional salgan recursos para ayudar a los santafesinos, que son argentinos como todos nosotros. Son las obras que me comprometí cuando presenté mi candidatura a presidente en Rosario", destacó el mandatario nacional en conferencia de prensa.

En ese sentido, recordó: "Cuando asumí como jefe de Gabinete en 2003 vi la tremenda inundación que había sufrido la ciudad de Santa Fe. Llegamos con Néstor Kirchner y el entonces gobernador Carlos Reutemann nos mostró hasta dónde se había extendido. Y donde había mucha gente en carpa porque en sus casas flotaban los muebles".

Asimismo, deslizó el conflicto en puerta que mantiene con Capital Federal por la quita de un porcentaje de coparticipación para transferirlo a provincia de Buenos Aires, situación que ocurrió tras la huelga de la policía de esa provincia y que generó el repudio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Mi palabra de siempre fue construir con 24 gobernadores en un país federal, pero partamos de la premisa de que ese país federal hay que construirlo porque no existe. Este es un país muy desigual y, por lo tanto, hay que tomar medidas que beneficiarán a muchos y perjudicará a otros", sentenció. Y apuntó: "Perjuicio no es quitarle a alguien por otro que necesita, en todo caso es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina".

"Estamos sembrando igualdad, que no es sembrar discordias", reforzó y recordó: "Quiero que cuando mi mandato termine este país sea más igualitario, por eso voy a trabajar de manera más denodada para eso".