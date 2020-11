Fuerte cruce entre el gobierno provincial y la municipalidad por la ex Casa de la Cultura

·LEER MÁS: La Casa de la Cultura pasará a ser denominada la Casa de los Gobernadores

Luego de comunicar la decisión se generó un debate entre funcionarios municipales y provinciales en las redes sociales. Además se sumaron diferentes referentes de los partidos socialista y justicialista a expresar posturas antagónicas frente a la refuncionalización del edificio.

El secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Paulo Ricci, expresó en sus redes sociales: "Ustedes son muy chicos, pero hubo una vez un gobierno que recuperaba lugares abandonados y los convertía en hermosos espacios culturales públicos abiertos a toda la ciudadanía". Cabe recordar que Ricci fue secretario de Desarrollos Culturales de la provincia hasta 2019, durante la gestión del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS).

Embed Ustedes son muy chicos, pero hubo una vez un gobierno que recuperaba lugares abandonados y los convertía en hermosos espacios culturales públicos abiertos a toda la ciudadanía. — Paulo Ricci (@pauloricci28) November 13, 2020

Quién recogió el guante para responderle de manera directa a Ricci fue Rubén Michlig, ministro de Gestión Pública y de Gobierno de la provincia, acusó: "Cierto. Yo soy más grande, por eso recuerdo que quien empezó la tarea de recuperación de la "casa de la cultura" fue Jorge Obeid. Y también recuerdo que recuperó el Teatro Municipal de Santa Fe, y que ahora alguien retiró la placa conmemorativa (tengo mis sospechas)". "Y también recuerdo que el mismo Obeid posibilitó el traspaso de otros inmuebles a la provincia afectados a cultura y otras áreas, y también vi recientemente el abandono del ex-Iturraspe, y del ex Liceo Militar por parte del gobierno anterior. Ah... ahora recuerdo que alguien me dijo que en la casa de la cultura estaba previsto un suntuoso despacho para una "grandi" ministra y su corte, a pesar de su consideración como patrimonio cultural. No era para toda la ciudadanía entonces, hay que tener memoria para todo", sostuvo el ministro.

Embed Cierto. Yo soy mas grande, por eso recuerdo que quien empezó la tarea de recuperacion de la "casa de la cultura" fue el Ing. Jorge Obeid. Y tambien recuerdo que recuperó el teatro municipal de Santa Fe, y que ahora alguien retiró la placa conmerativa (tengo mis sospechas). https://t.co/Ucudd8Ih2k — Ruben Michlig (@MichligRuben) November 13, 2020

Jorge Llonch, ministro de Cultura de la provincia, opinó en Twitter: "En edificios de patrimonio histórico no se puede montar oficinas de ministerio como estaba planificado en gestión anterior, sí actividades culturales para los ciudadanos como veníamos haciendo antes del decreto de pandemia". Y agregó: "El edificio, inaugurado en el año 1910, representa un exponente del patrimonio arquitectónico y cultural de los santafesinos, único en su tipo. También se la conoce como «Casa de los Gobernadores». Fue declarada Monumento Histórico y Cultural de la Provincia en 1998".

Embed En edificios de patrimonio histórico no se puede montar oficinas de ministerio como estaba planificado en gestión anterior, si actividades culturales para los ciudadanos como veníamos haciendo antes del decreto de pandemia. — Jorge Llonch (@jrllonch) November 13, 2020

La directora provincial de Programas Socioculturales del Ministerio de Cultura de la provincia, Mariana Escobar, se extendió más: "La gestión anterior pagaba el alquiler de una casa majestuosa para usar de oficinas. Más o menos, entre alquiler, servicios, seguridad, y limpieza más de 600 mil por mes. Y tenía como plan, pero se vieron demorados por las elecciones, mudar esos escritorios a La Casa de la Cultura. Ayer el gobernador anuncia que no mudaremos el Ministerio allí sino que será respetada como Patrimonio Cultural, y desmemoriados salen, como de costumbre, a matarnos". En esta línea la funcionaria subió a su cuenta de Twitter imágenes en las que denuncia: "Por ejemplo, así encontramos "guardados" los bienes del Estado que no usaban más y reemplazaban. ¿Como si nadie los pudiera aprovechar, no? Los estamos acondicionando para reutilizar".

Embed Por ejemplo, así encontramos "guardados" los bienes del estado a los cuales no usaban más y reemplazaban. Como si nadie los pudiera aprovechar no?

Los estamos acondicionando para reutilizar. pic.twitter.com/MTiacD78Ap — Maru Escobar (@MaruEscobarOK) November 13, 2020

"¡Tanto esfuerzo puesto en su restauración para que pudiera ser disfrutada por toda la comunidad! Una verdadera pena", comentó por su parte la concejala por el Frente Progresista, Laura Mondino. Su par por el Partido Justicialista, Jorgelina Mudallel, opinó por su parte: "Mientras se preocupan por la "Casa de la Cultura", que iba camino a ser la sede del Ministerio con la gestión del FPCyS, los vecinos y vecinas de la Ciudad de Santa Fe viven entre la basura, la oscuridad y el abandono. ¿Prioridades? El marketing y la pavada".

Embed Tanto esfuerzo puesto en su restauración para que pudiera ser disfrutada por toda la comunidad!

Una verdadera pena — Laura Mondino (@mlauramondino) November 12, 2020

Embed Mientras se preocupan por la "Casa de la Cultura", que iba camino a ser la sede del Ministerio con la gestión del FPCyS, los vecinos y vecinas de la Ciudad de Santa Fe viven entre la basura, la oscuridad y el abandono. Prioridades? El marketing y la pavada. https://t.co/UA5oq5y6FM — Jorgelina Mudallel (@JoritaMudallel) November 13, 2020

La Cámara de Diputados provincial tampoco se quedó atrás en la discusión. Los diputados Fabián Palo Oliver (FPCyS-UCR) y Gisel Mahmud (FPCyS-PS) apuntaron contra la decisión del Ejecutivo. "Las visitas importantes para este gobierno no son de los ciudadanos a los que pertenece el espacio. Redonda cerrada, molino cerrado, casa de la cultura solo para visita protocolares y el resto del tiempo, cerrada. ¿Qué concepto tienen de cultura y el espacio público?", le preguntó Mahmud a Michlig en las redes sociales. A lo que Llonch le respondió de manera directa: "Seguramente muchos de los elementos de salud que se utiliza para curar a tus familiares y vecinos están depositados en esos lugares que mencionás".

Embed La "Casa de la cultura" que se puso en valor durante la gestión del @MiguelLifschitz, desde hoy @omarperotti la llama "casa de los gobernadores". Cómo en tan pocas palabras puede quedar tan manifiesto las distintas concepciones de lo público. pic.twitter.com/0kYChk1BeV — Gisel Mahmud (@giselmahmud) November 12, 2020

"El absurdo y la torpeza de creerse fundacional. La Casa de la Cultura que fue puesta en valor por el @GobSantaFe en la gestión de @MiguelLifschitz y el FPCyS hoy la llaman la casa de los gobernadores. Les cuesta entender el concepto de público", dijo Palo Oliver.