Fuerte cruce entre Losada y Lewandowski en el Senado: desde Nordelta a los barrios privados de Rosario

La senadora radical acusó al peronista de no preocuparse por Santa Fe. Y él la chicaneó: "No sé qué problema tiene Nordelta, donde vivís".

Con la escalada de violencia en Rosario como telón de fondo, la legisladora radical pidió que se declare la emergencia en seguridad en la provincia. Losada dijo que desde la última vez que pidió que se votara ese proyecto fueron asesinadas 555 personas en esa ciudad. "Necesitamos vivir tranquilos, poder trabajar, poder estudiar, tener una vida normal, salir de casa sin mirar a los costados. Me sorprende que el senador Lewandoski no haya votado este proyecto . Ninguno de ustedes se preocupó por eso", cuestionó.

Rápidamente, el periodista deportivo y senador de Unión por la Patria le respondió: "Decir que yo no estuve preocupado, tengo a mi familia allá. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o en Recoleta o en algunos lugares coquetos de la Argentina. Vivo en Rosario, soy de la zona sur, el lugar más castigado. Hablemos de política en serio".

Además, Lewandowski le recordó que ella misma acusó en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) al gobernador Maximiliano Pullaro de "tener contactos con el narco". "No es momento de hacer politiquería barata", sentenció.

A su turno, Losada le respondió enojadísima que él vive en un barrio privado en Rosario y que ella no reside en Nordelta.

Además del DNU 70/2023, en el Senado se tratan por estas horas el acuerdo con Turquía y China para evitar la doble imposición tributaria sobre la renta, la autorización para que Milei pueda ausentarse del país durante 2024 y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.