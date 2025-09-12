Uno Santa Fe | Política | Pullaro

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El gobernador destacó la participación ciudadana en la elaboración de la nueva Carta Magna. Hoy es la jura en la Legislatura provincial.

12 de septiembre 2025 · 18:15hs
El gobernador Pullaro

El gobernador Pullaro, tras jurar la nueva Constitución de Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.
El gobernador Maximiliano Pullaro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.
El gobernador Maximiliano Pullaro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.

Tras meses de debate, el palacio de la Legislatura provincial será escenario este viernes, de la jura de la nueva Constitución provincial. La ceremonia oficial comenzó a las 17, cuando los convencionales constituyentes se reunieron en sesión formal. Minutos antes del acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó: "Estoy muy contento, los santafesino y santafesinas hoy tenemos una nueva Constitución".

"La ciudadanía participó, hubo más de 700 proyectos que ingresaron. Siento que fue un proceso abierto. La Constitución nueva va a ir tomando cuerpo y con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios y los nuevos derechos", dijo Pullaro.

Fabián Bastía, presidente del bloque Unidos en la Convención, dijo que la característica central del proceso fue "el diálogo y el consenso".

"Los dijimos antes de llegar a la Convención: la Constitución no está escrita y eso quedó demostrado en el trabajo de las comisiones, escuchando a instituciones y a especialistas, y en lo rico de los dictámenes que se emitieron", dijo el ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe.

Por su parte, Pablo Corsalini (intendente de Pérez y convencional constituyente de Más para Santa Fe) dijo que darle rango constitucional y reconocer la autonomía "es un gran paso, porque volvemos a poner el eje en el centro de los territorio, donde se organiza la comunidad".

Detalles de la jura

Cerca de las 18, se dará inicio a la ceremonia principal, que comenzará con la entonación del Himno Nacional Argentino y seguirá con las palabras del presidente de la Convención Constituyente, Felipe Michlig.

Luego se tomará la foto grupal y comenzará la instancia más esperada: la jura de los constituyentes, que se hará de manera individual. Cada uno podrá optar por alguna de las tres fórmulas oficiales:

- Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios.

- Por Dios y la Patria.

- Por la Patria.

Tras la jura, los constituyentes recibirán obsequios institucionales y el diploma oficial, que certifica su participación en el proceso de reforma constitucional.

LEER MÁS: En vigencia: la nueva Constitución de Santa Fe fue publicada en el Boletín Oficial

El evento está pensado no solo como un acto protocolar, sino también como una celebración pública de la democracia, por lo que se espera la presencia de autoridades provinciales, legisladores, dirigentes sociales y ciudadanos interesados en presenciar este momento histórico.

La nueva Constitución ya está en vigencia

La nueva Constitución de Santa Fe entró en vigencia ayer jueves, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. En ese sentido, la Legislatura provincial será escenario este viernes del acto de jura de la flamante Carta Magna.

Tras 63 años de espera, y con la incorporación de 46 nuevos artículos y la modificación de 42 habilitados por ley, la nueva Constitución santafesina estará compuesta por 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. El texto sancionado en la última sesión plenaria de este miércoles fue firmado por 59 convencionales, incluidos siete de los que votaron en contra (de La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia). La nueva Carta Magna fue aprobada con 52 sufragios positivos y 17 negativos.

Las partes de la Carta Magna

La flamante Carta Magna está dividida en cinco partes. La primera contiene los artículos relacionados con Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías, y ese es el título único. Tiene cuatro capítulos: Principios y Declaraciones, Educación, Garantías y Políticas Públicas.

La segunda parte es sobre Régimen Electoral y Participación Ciudadana, que cuenta con dos capítulos. La tercera parte contiene siete títulos: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Designaciones y Enjuiciamientos, Órganos de Control y Juicio Político.

La cuarta parte ordena lo relacionando al Régimen Municipal, Regiones y Áreas Metropolitanas. Tiene dos capítulos. Y la quinta parte abarca lo relacionado con la reforma de 2025 y contiene los artículos 160 y 161, a la par de las 27 disposiciones transitorias.

Pullaro Constitución Legislatura
Noticias relacionadas
pullaro y la nueva carta magna: valoro el dialogo, el debate y los consensos

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La última sesión plenaria de la Convención Constituyente continuará este miércoles.

La Convención le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro reaccionó ante la convocatoria realizada por el gobierno Nacional 

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Lo último

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Último Momento
Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Ovación
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional