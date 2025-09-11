Uno Santa Fe | Política | Provincia

Lisandro Catalán inauguró la mesa federal con las provincias y recibe a gobernadores

El flamante ministro del Interior, que por la mañana ya tuvo algunas conversaciones, organizó la reunión que se armó sobre la marcha. Se espera un mensaje oficial. El objetivo es aceitar el diálogo institucional con mandatarios cercanos.

11 de septiembre 2025 · 18:20hs
El flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, dio inicio a la ronda de negociaciones con los gobernadores en el marco de la "Mesa Federal" que anunció el Gobierno luego de la dura derrota en provincia de Buenos Aires. Desde las 15, mantiene un encuentro con Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en el que también participan Luis Caputo y Guillermo Francos.

Desde el Poder Ejecutivo anticiparon que vetarán la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso, lo que puso en alerta a los mandatarios locales. Sin embargo, aseguran que escucharán reclamos y que "habrá algo" para las provincias.

Para comenzar la ronda de conversaciones, y ante la renuencia de la mayoría de los jefes provinciales de asistir hasta que no haya un gesto de deshielo, Javier Milei apeló a aquellos líderes que rubricaron acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos. Precisamente, en Chaco, Mendoza y Entre Ríos, el oficialismo local competirá de la mano con los libertarios.

El Gobierno reflotó el Ministerio del Interior y asignó a Lisandro Catalán al frente

Lo harán también en CABA, aunque Jorge Macri no tiene el mejor vínculo con la tropa violeta. De hecho, el entendimiento electoral fue articulado por su primo Mauricio. El jefe de Gobierno aceptó a regañadientes, luego de la derrota en los comicios de mayo, cuando Manuel Adorni se impuso en territorio porteño y el PRO cayó relegado a la tercera posición.

El llamado a los caciques es consecuencia de la derrota de LLA y los amarillos en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo los superó por casi 15 puntos, profundizando la crisis interna en la Casa Rosada. En medio de cuestionamientos a la estrategia de Karina Milei y Sebastián Pareja, el Presidente los ratificó a ambos al frente del plan, pero decidió restaurar el Ministerio del Interior, degradado a secretaría en mayo del año pasado.

Así, blanqueó lo que ya ocurría de facto y nombró a Catalán con flamante titular de esa cartera. El hecho no alcanzó para entusiasmar a los líderes provinciales. "No importa que cambien los nombres, si no tiene poder de decisión, no nos sirve", se quejaron al unísono en distintas administraciones.

La convocatoria de diálogo propuesta por la Casa Rosada llegó después de la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, pero los mandatarios consideran que la respuesta oficial es tardía y que ya están en condiciones de disputar el poder en las próximas elecciones. Entre los confirmados figuran el anfitrión Martín Llaryora y su primer candidato a diputado, Juan Schiaretti, el santafesino Maximiliano Pullaro, el jujeño Carlos Sadir, el santacruceño Claudio Vidal, el chubutense Ignacio Torres y Gustavo Valdés de Corrientes.

