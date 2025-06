Juan Grabois fue liberado tras ser detenido en el Instituto Juan Domingo Perón

LEER MÁS: Detuvieron a Juan Grabois y a un grupo de militantes tras ocupar el Instituto Juan Domingo Perón en Buenos Aires

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", expresó el dirigente social a la salida.

Hace minutos liberaron a Juan y a Valentín. pic.twitter.com/Hm2qnGgpis — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 8, 2025

Además, aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avasallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Patricia Bullrich que es una mujer muy perversa".

Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás. pic.twitter.com/O02sNBd8Vv — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 7, 2025

Respaldo a Juan Grabois en redes sociales

Desde el gobierno nacional aún no hubo una postura oficial respecto del conflicto, aunque el hecho generó fuerte repercusión política y en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de respaldo al referente social. Organizaciones afines al peronismo y al sindicalismo tradicional acusan a la gestión de Javier Milei de intervenir en el histórico instituto fundado por Eva Perón, y consideran la ocupación como un gesto de resistencia política y simbólica.

El inmueble, ubicado en la calle Austria al 2100, tiene una carga histórica para el peronismo. Allí funcionó el Instituto Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, creado en 1996 por ley del Congreso. El lugar está en disputa entre la CGT y sectores que responden a Guillermo Moreno, quien estuvo a cargo de su dirección hasta hace pocos meses.

Grabois justificó la acción directa como parte de “una lucha por la memoria histórica del peronismo y por el derecho de los trabajadores a recuperar sus espacios”. Y añadió: “Mientras el gobierno nacional entrega patrimonio nacional y vacía instituciones, nosotros estamos poniendo el cuerpo por la memoria de Perón y Evita”.

Según indicaron desde la UTEP, los detenidos fueron liberados sin que se les formularan cargos penales graves, aunque permanece abierta una causa por usurpación. Mientras tanto, el debate sobre la titularidad y administración del inmueble seguirá su curso judicial y político.

Desde la CGT evitaron hacer declaraciones públicas en las últimas horas, aunque algunos dirigentes señalaron que están “evaluando los pasos a seguir” para recuperar el control del Instituto. Por su parte, desde el sector que actualmente administra el lugar, vinculado a exfuncionarios del kirchnerismo, calificaron la protesta como un “acto vandálico” y dijeron que no tiene legitimidad institucional.

La respuesta de Patricia Bullrich