Julián Galdeano, el mentor detrás de Losada: "Rechazó ofertas de fórmulas presidenciales para ser precandidata"

El diputado provincial defendió a la precandidata de las críticas por no vivir en Santa Fe. Señaló que "Perotti nació en Santa Fe, vivió toda la vida y así le fue. Hay que liderar equipos y saber que se va a hacer en una provincia como la nuestra".

El diputado provincial radical Julián Galeando, el principal promotor de la precandidatura de Carolina Losada a gobernadora, aseguró este jueves que la ex periodista "podría haber aceptado ofertas de fórmulas presidenciales, sin embargo su compromiso está con los santafesinos".

Galdeano defendió a la precandidata de las críticas por no vivir en Santa Fe, aseverando que "Perotti nació en Santa Fe, vivió toda la vida y así le fue. Hay que liderar equipos y saber que se va a hacer en una provincia como la nuestra , con los problemas que tiene, y ese es el valor que ella va a proponer en la campaña electoral".

"No sé si es un activo donde uno vive o donde uno nació, ella está comprometida con nuestra provincia", manifestó por LT9.

El legislador consideró loable que Losada "podría haber seguido en el senado, si se quiere más cómoda" pero que "prefirió ser precandidata en base a la energía que le transmiten los santafesinos".

"Elegir ese compromiso la dignifca en términos humanos y la hace una dirigente política a la altura de los desafíos que tiene Santa Fe", definió.

Angelini, candidato a vice

El diputado provincial Federico Angelini, y recientemente designado presidente del PRO, será el compañero de fórmula de Carolina Losada.

"Venimos trabajando desde hace tiempo. Esto no es algo electoral, de un día para el otro, desde que terminó el proceso electoral de 2021 coincidimos en muchas cosas y proyectos", señaló Angelini en una radio rosarina, confirmando la noticia.

En la misma nota estuvo presente Losada, quien volvió a criticar a Maximiliano Pullaro, con quien competirá en las internas del frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

"El que no supo, no quiso o no pudo, que se vaya a su casa. El talón de Aquiles del gobierno de Lifschitz fue la seguridad. Perotti usó la consigna Ahora la paz y el orden porque la seguridad ya era un desastre", disparó.