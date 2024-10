La interna del PJ también se juega en Santa Fe: casi 200 mil afiliados podrán elegir entre CFK o Quintela

En la provincia hay 195.399 afiliados al Partido Justicialista que estarán en condiciones de votar el próximo 17 de noviembre.

"La última interna que viví fue cuando era chica, que fue Cafiero y Menem. Todos la cuentan como una interna muy emotiva, que fue importante para la renovación del peronismo. Estamos planteando que no le tengamos miedo a las internas, vienen bien para el partido. No le hablamos a todos los argentinos, es una interna dentro de un partido, y vamos a votar los afiliados", expresó Florencia Carignano.

"De Quintela no puedo decir más que lo que veo de La Rioja, que ha emitido una cuasimoneda y esta caminando el país. Pero no me gustaron sus declaraciones de que hay que llamar a todos aquellos que vienen traicionando en las votaciones al peronismo. Nosotros tenemos que discutir quién va a conducir, pero no queremos que estén adentro ni Florencio Randazzo, ni Miguel Pichetto, ni Raúl Jalil, ni Osvaldo jaldo, ni los misioneros que le vienen votando todo a Milei. Eso no es el peronismo, son traidores y hay que decirlo con todas las letras", criticó la legisladora, por LT9.

Carignano consideró importante "restablecer la confianza de los argentinos que eligen al peronismo", ya que "las banderas han sido muy pisoteadas por los Sciolis de la vida".

Acerca de la supuesta pelea interna entre sectores que responden a la ex presidenta contra las filas del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la diputada aseguró no entender "como Axel duda en elegir entre Cristina y Quintela".

"Axel fue todo lo que es por Cristina, absolutamente todo. Su carrera se la debe a ella, y hoy duda. No sabía que Axel estaba tan allegado a Jaldo, Jalil, Randazzo, me sorprende que haya cambiado tanto. Entiendo que a Cristina le dolerá", manifestó.

Sobre el día después de la interna, que está prevista para el 17 de noviembre, Carignano prevé "un peronismo fortalecido, que le pueda decir claramente a la gente que nunca más un diputado peronista va a votar en contra de los jóvenes y jubilados. Un peronismo con ideas claras, que no se venda ni se compre por un cargo o el financiamiento de una campaña. Que sea una oportunidad en el 2027".

Por otro lado, Milagros Monserrat, dijo a UNO Santa Fe que el mejor escenario sería la unidad, pero que la lista de Quintela representa "estar en contra de la sangrienta guerra que están llevando adelante algunos dirigente de la Cámpora contra Axel Kicillof".

"En ese sentido también me preocuparía que, más allá de Cristina como dirigente y lo que para mí y toda mi generación representa, implicaría que La Cámpora como organización conduzca el PJ en un nivel de sectarismo bastante peor incluso que en los últimos años", criticó.

"Creo que somos muchos los que no entendemos del todo el enfrentamiento. Yo estuve en la jura de la nueva constitución de la Rioja en agosto, y Axel estuvo ahí, al igual que dirigentes de La Cámpora. Hay acuerdos previos, Quintela está recorriendo el país hace tres meses y Cristina lanzó su candidatura hace diez días. Entonces, la postura de 'Me acompañas o nada' lo pone en tensión a Axel y en un lugar incómodo. Hay un sector de La Cámpora que le viene pegando hace tiempo, hay un montón de compañeros que de alguna manera no están respetando la conducción de Axel desde su lugar de gobernador de la provincia más importante del país", puntualizó Monserrat.

En ese sentido, la joven celebró que "Quintela esté dando la pelea y que no se baje. Me parece que implica, más allá del interna y de todo el proceso electoral, poder dar discusiones en serio. No se sabe bien hoy cuáles son las discusiones que quiere llevar adelante cada sector, pero a mí sí me parece que Quintela por lo menos está disputando una forma de conducir y una forma de construir".

También puntualizó que, además de quién gane la interna, será importante el resultado con el que lo haga, ya que dará un panorama claro de como están repartidas las voluntades dentro del partido.

Sobre las declaraciones de Quintela expresando que deberían volver al partido ex dirigentes como Florencio Randazzo o Miguel Pichetto, que actualmente conforman otros espacios, Monserrat sentenció: "No estoy del todo de acuerdo. Quizás algunos estaría bueno que vuelvan, después veremos cuáles, quiénes, y de qué manera. Pero sí lo que es cierto es que con el kirchnerismo solo no alcanza".