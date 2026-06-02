Uno Santa Fe | El País | Caputo

Caputo insiste en que "lo peor ya pasó" y apuntó contra Kicillof: "No va a ser Presidente"

El ministro de Economía reivindicó los resultados del plan económico y dijo que la compra de dólares podría ubicarse entre U$S 17.000 y U$S 24.000 millones

2 de junio 2026 · 11:17hs
Caputo insiste en que lo peor ya pasó y apuntó contra Kicillof: No va a ser Presidente

El ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei, al enfatizar que van "bien" porque “lo peor ya pasó”.

El jefe del Palacio de Hacienda enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones.

Además enfatizó que, “pase lo que pase, el kirchnerismo no es opción porque la gente sabe que es el infierno” y remató: “Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina pase lo que pase”.

Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro.

A su vez, añadió: “El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos”.

“¿Esto no quiere decir que estamos bien, no?; quiere decir que vamos bien”, insistió el funcionario al hablar en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina Brasileño.

"Lo peor ya pasó"

En este contexto Caputo subió un nuevo escalón: “Y si tenemos en cuanta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!”. Con este escenario insistió: “Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba”.

“Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando”, explicó.

Caputo afirmó que “este modelo se basa en inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico”. En ese sentido, dijo: “Stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo. Eso no funciona. Tampoco funciona tener márgenes exorbitantes”.

En ese sentido, Caputo subrayó: “Los salarios medidos por el SIPA está un 2,9% arriba y ya hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado”.

El ministro afirmó derribaron "dos mitos importantes: uno que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa". El jefe del Palacio de Hacienda dijo que las proyecciones en compra de dólares se encuentran en los US$17.00 y U$S 24.000 millones.__IP__

Admitió que la energía contribuyó a este resultado y destacó que para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$60.000 millones” y aclaró que “es una proyección subestimada”.

“Nos van a salir los dólares las orejas porque esto se va a extender a otros rubros”, insistió. Caputo corrigió su última frase y sostuvo que “la economía va llevarse puesto cualquier intento de desestabilización”

Caputo Kicillof presidente
Noticias relacionadas
Reforma laboral: qué es el Fondo de Asistencia Laboral que rige desde hoy para las indemnizaciones

Reforma laboral: qué es el Fondo de Asistencia Laboral que rige desde hoy para las indemnizaciones

Nuevo recorte al sector de discapacidad: Es una vergüenza el destrato y la falta de empatía del gobierno nacional

Nuevo recorte al sector de discapacidad: "Es una vergüenza el destrato y la falta de empatía del gobierno nacional"

encontraron muerta a agostina vega, la adolescente de 14 anos que buscaban en cordoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

Cronograma de cobro de Ansés en junio: suba de haberes, aguinaldo y bono

Lo último

Colón ya conoce su hoja de ruta: un tramo decisivo antes y después del receso

Colón ya conoce su hoja de ruta: un tramo decisivo antes y después del receso

El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

Colón sigue de cerca a Rasmussen y Medrán perfila el equipo para recibir a Ciudad Bolívar

Colón sigue de cerca a Rasmussen y Medrán perfila el equipo para recibir a Ciudad Bolívar

Último Momento
Colón ya conoce su hoja de ruta: un tramo decisivo antes y después del receso

Colón ya conoce su hoja de ruta: un tramo decisivo antes y después del receso

El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

Colón sigue de cerca a Rasmussen y Medrán perfila el equipo para recibir a Ciudad Bolívar

Colón sigue de cerca a Rasmussen y Medrán perfila el equipo para recibir a Ciudad Bolívar

Fórmula 1: quién es el Rey de Mónaco y cuántos Grandes Premios ganó en las calles del principado

Fórmula 1: quién es el "Rey de Mónaco" y cuántos Grandes Premios ganó en las calles del principado

Caputo insiste en que lo peor ya pasó y apuntó contra Kicillof: No va a ser Presidente

Caputo insiste en que "lo peor ya pasó" y apuntó contra Kicillof: "No va a ser Presidente"

Ovación
La polémica y antipática medida que adoptará Colón para con los socios

La polémica y antipática medida que adoptará Colón para con los socios

Se viene el gran clásico del rugby local en Sauce Viejo

Se viene el gran clásico del rugby local en Sauce Viejo

Se definen las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Se definen las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Fórmula 1: quién es el Rey de Mónaco y cuántos Grandes Premios ganó en las calles del principado

Fórmula 1: quién es el "Rey de Mónaco" y cuántos Grandes Premios ganó en las calles del principado

Dos santafesinos citados a una concentración nacional en Don Torcuato

Dos santafesinos citados a una concentración nacional en Don Torcuato

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco