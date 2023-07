Las fuerzas que componen Unidos ahora se enfocan en lograr mayoría legislativa en Santa Fe

Pullaro agradeció el llamado de Losada y Fein, y habló de la foto de unidad: "No la vamos a apurar"

Ese escenario, creen, no es tan descabellado: Unidos, sumando los votos frente por frente, ganó en la mayoría de los 19 departamentos en los que se divide geográficamente la provincia.

Legislatura inseguridad sesión Senado santafesino4.jpg

El cónclave, que reunió también a los candidatos ganadores de la interna, sirvió para tratar de sellar las heridas que se abrieron en una interna violenta, en la que la derrotada Carolina Losada pegó a su rival a sectores ligados al narcotráfico. La unidad exhibida en Metropolitano fue mucho más fácil de lograr al calor de los resultados de las Paso.

Si bien se especuló con la presencia de Losada, la senadora nacional no dio el presente. Tampoco lo hizo el diputado radical Julián Galdeano, el principal artífice de la inserción de la periodista a la vida política en las legislativas de 2021 y uno de los armadores políticos del denominado frente de frentes, que desembocó en el hoy triunfante Unidos para Cambiar Santa Fe. Sí estuvo el compañero de la senadora nacional, Federico Angelini, quien en una brevísima intervención en la mesa felicitó a los ganadores y se puso a disposición del conjunto.

Tampoco estuvieron Mónica Fein, la otra derrotada en la categoría a gobernador, ni Clara García, vencedora en la lista de diputados, por encima de los radicales José Corral (nómina tributaria de Pullaro) y Dionisio Scarpin, del sector de Losada.

El socialismo estuvo representado por el presidente del partido en Santa Fe, Enrique Estévez, y el diputado provincial Joaquín Blanco. Por el otro sector se sentaron a la mesa Antonio Bonfatti y la concejala Susana Rueda.

Embed POLÍTICA | Paso en el Senado: hay siete bancas en riesgo y el peronismo podría perder la mayoría que ostenta desde 1987 https://t.co/Q3ha9dyhcQ — UNO Santa Fe (@unosantafe) July 19, 2023

Si bien los mensajes apuntaron a la cautela, se respiró una atmósfera triunfal. La buena onda se trasladó incluso entre aquellos que tienen una distancia ideológica, pero que lograron convivir en un frente bastante elástico, como es Unidos.

Una prueba de ello fue cuando el pastor evangélico Walter Ghione, del partido UNO, bromeó con “llevar a Clara (García) a las iglesias” para apuntalar la lista de diputados que encabezará la socialista.

Felipe Michlig, titular de la UCR santafesina, sentado en la cabecera de una larga mesa rectangular, abrió el debate posterior a las Paso con un mensaje pacificador y unificador. Fue el tono de la música que luego todos interpretaron.

Se agregó a esa partitura una estrategia compartida para los comicios generales: la de lograr el dominio absoluto de la Legislatura santafesina, clave para la gobernabilidad de una futura y probable gestión de Pullaro.

El ex ministro de Seguridad, sin embargo, transmitió un mensaje de cautela. Lo mismo expuso Gisela Scaglia. “Sacamos un montón de votos, pero todavía no ganamos nada”, dijo la candidata a vicegobernadora, la representante del PRO en la fórmula. Pullaro acentuó esa prédica, e incluso llamó a no subestimar el poder de fuego del PJ santafesino, que definió como “kirchnerismo asintomático”.

“El peronismo se va a ordenar y se va a querer esconder en Diputados”, afirmó Pullaro, en referencia a la lista de Juntos Avancemos que encabeza el gobernador Omar Perotti, acompañado en los primeros lugares por varios de los funcionarios que hoy integran su gabinete. El desafío planteado, entonces, giró en la posibilidad, inédita para un no peronista, de gobernar con mayoría en ambas cámaras.

Reproche al Senado

Fue en ese contexto en que Bonfatti tomó la palabra y contó su experiencia de gobierno con minoría legislativa. “Asumí con la Legislatura en contra y aún así pudimos gobernar, extorsionados en particular por el Senado, que terminó sacándonos algunas cosas”, reveló.

Durante la gestión de Bonfatti, el Senado aprobó el Fondo de Fortalecimiento Institucional, hoy vigente, que estableció el reparto de una suma importante de dinero para cada uno de los 19 legisladores, con controles bastantes laxos en cuanto al destino de los mismos.

El entusiasmo por lograr poder legislativo dominó toda la escena. Incluso se habló de poner toda la energía para ganar el departamento San Lorenzo al peronista Armando Traferri, quien va por su cuarto mandato consecutivo. “Sería todo un símbolo de la nueva etapa que se viene”, voceó uno de los presentes.

Pullaro, al cerrar su exposición, también se enfocó en lograr mayoría parlamentaria. “Para hacer las transformaciones que a Hermes Binner, Bonfatti y Miguel Lifschitz (el peronismo) no les permitieron hacer”, sentenció.