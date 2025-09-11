Uno Santa Fe | Policiales | destrucción

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

El fuego consumió por completo el vehículo de un vecino en la costa santafesina, generando alarma en el barrio. El damnificado sospecha de un acto intencional, mientras que otros residentes advierten que no es un hecho aislado.

11 de septiembre 2025 · 20:45hs
Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Un vecino de barrio Villa California, en la costa santafesina, sufrió la pérdida de su camioneta motorhome tras un incendio que, se presume, pudo haber sido intencional. El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada del jueves, en la esquina de Madre Selva y Jacarandá, cuando el dueño fue alertado por un automovilista de lo que estaba sucediendo. La destrucción fue total.

El propietario, que había acondicionado el vehículo para un emprendimiento personal, se despertó por los insistentes ladridos de sus perros. "Un auto estaba tocando bocina sin parar y mis cuatro perros no paraban de ladrar. Miré por la ventana y vi que la camioneta que había dejado afuera estaba prendida fuego", relató el dueño del motorhome.

LEER MÁS: Un incendio en Bº Guadalupe afectó a un hogar de menores: el humo obligó a evacuar a los niños del Hogar Estrada

Destrucción total

Inmediatamente, el hombre salió con un extintor para intentar controlar las llamas, pero el fuego avanzaba rápidamente. Al agotarse el extintor, continuó la batalla con una manguera, hasta que, pasados unos minutos, llegaron los bomberos y la policía. A pesar de los esfuerzos, el fuego, que se había extendido a la estructura interna de madera, terminó consumiendo casi la totalidad del vehículo.

Los bomberos confirmaron al dueño que el incendio habría comenzado en la parte trasera de la camioneta, más precisamente en el paragolpes. Este detalle refuerza la sospecha de que podría tratarse de un acto deliberado, aunque la investigación oficial aún no lo confirmó. El caso ahora está en manos de la policía, que espera los resultados de los peritajes para determinar las causas del fuego.

El incidente generó preocupación entre los vecinos de Villa California, quienes aseguran que "no es la primera vez que pasa algo así" y señalan que podría tratarse de una nueva modalidad de ataque delictivo en la zona.

destrucción Villa California motorhome
Noticias relacionadas
tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio villa setubal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

El hombre detenido en el hospital Cullen  tras intentar robar un kiosco

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Detienen a dos ladrones tras una persecución por los techos de viviendas en calle Crespo al 3.500 y el parque Juan de Garay

Detienen a dos ladrones tras una persecución por los techos de viviendas en calle Crespo al 3.500 y el parque Juan de Garay

Lo último

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Último Momento
Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Tres empleados de Correo Argentino detenidos por montar un servicio paralelo de encomiendas que no pasaban por Aduana

Tres empleados de Correo Argentino detenidos por montar un "servicio paralelo" de encomiendas que no pasaban por Aduana

Hallan muerto al turista argentino que había desaparecido en Río de Janeiro: investigan un posible secuestro

Hallan muerto al turista argentino que había desaparecido en Río de Janeiro: investigan un posible secuestro

Ovación
El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: Erramos en la toma de decisiones

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Qué equipo paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Qué equipo paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional