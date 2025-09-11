Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

El fuego consumió por completo el vehículo de un vecino en la costa santafesina, generando alarma en el barrio. El damnificado sospecha de un acto intencional, mientras que otros residentes advierten que no es un hecho aislado.

Un vecino de barrio Villa California , en la costa santafesina, sufrió la pérdida de su camioneta motorhome tras un incendio que, se presume, pudo haber sido intencional. El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada del jueves, en la esquina de Madre Selva y Jacarandá, cuando el dueño fue alertado por un automovilista de lo que estaba sucediendo. La destrucción fue total .

El propietario, que había acondicionado el vehículo para un emprendimiento personal, se despertó por los insistentes ladridos de sus perros. "Un auto estaba tocando bocina sin parar y mis cuatro perros no paraban de ladrar. Miré por la ventana y vi que la camioneta que había dejado afuera estaba prendida fuego" , relató el dueño del motorhome.

Destrucción total

Inmediatamente, el hombre salió con un extintor para intentar controlar las llamas, pero el fuego avanzaba rápidamente. Al agotarse el extintor, continuó la batalla con una manguera, hasta que, pasados unos minutos, llegaron los bomberos y la policía. A pesar de los esfuerzos, el fuego, que se había extendido a la estructura interna de madera, terminó consumiendo casi la totalidad del vehículo.

Los bomberos confirmaron al dueño que el incendio habría comenzado en la parte trasera de la camioneta, más precisamente en el paragolpes. Este detalle refuerza la sospecha de que podría tratarse de un acto deliberado, aunque la investigación oficial aún no lo confirmó. El caso ahora está en manos de la policía, que espera los resultados de los peritajes para determinar las causas del fuego.

El incidente generó preocupación entre los vecinos de Villa California, quienes aseguran que "no es la primera vez que pasa algo así" y señalan que podría tratarse de una nueva modalidad de ataque delictivo en la zona.