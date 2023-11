Medios internacionales coinciden en que Massa "puso contra las cuerdas" a Milei en el debate

Varios medios internacionales hicieron eco del intercambio entre los aspirantes a la Casa Rosada y, en la mayoría de los casos, coincidieron en que el actual ministro de Economía logró poner a Milei “contra las cuerdas” y que el dirigente de La Libertad Avanza no logró atacar a su contrincante por la crisis que atraviesa el país.

El medio español El País tituló: “Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial en Argentina”. En su web, explicaron que el formato del debate, “permitía las interrupciones y el diálogo entre los contrincantes”, a lo que le destacaron que esta modalidad “favoreció con claridad al peronista desde el inicio”.

En el análisis, remarcaron que “Massa expone las contradicciones ideológicas del ultraderechista, que apenas saca provecho de la crisis económica que pesa sobre su rival” y que el candidato de LLA “ocupó la mayor parte de su tiempo en defenderse”.

También en España, El Mundo publicó su nota con el título “Massa domina psicológicamente a Milei en un debate presidencial de enorme audiencia en Argentina”. “Massa, ministro de Economía con un 140 por ciento de inflación anual, logró convertir a Milei en el interrogado, en el candidato que debía justificarse por lo que no hizo aún”, destacó.

Por otro lado, el periódico Jornal de Brasil señaló que “las relaciones diplomáticas con Brasil cobran protagonismo en el último debate presidencial en Argentina”. El medio brasileño destacó que “Massa cuestionó si Milei cortaría relaciones diplomáticas con los gobiernos de Brasil y China” y que el libertario “evitó responder, esgrimiendo su tesis de que el comercio exterior debe estar liderado por el sector privado”.

Otro medio del país vecino que analizó la situación fue O Globo, que hizo énfasis en que el debate “giró en torno a la campaña negativa del candidato peronista Sergio Massa contra su rival”. A continuación, indicó que “Massa acusó a su oponente de ser violento, representar una amenaza a las relaciones de Argentina con Brasil, China, con el Papa Francisco y a la lucha del país por la soberanía de las Islas Malvinas y por la supervivencia de la salud pública y la educación, entre otras cosas”.

Asimismo, la web online de CNN en español compartió un análisis sobre el debate y afirmó como una conclusión unánime de los analistas que “Massa, que es parte de un gobierno que dejará una herencia difícil, aprovechó mejor la oportunidad y Milei no pudo o no supo tomarle examen y resaltar lo que no pudo hacer para mejorar la situación”.

En Chile, el medio Mercurio resumió: “Acusaciones y duros intercambios marcan el último debate entre Milei y Massa antes del balotaje en Argentina”. Además, remarcó que “el ministro de Economía se vio más sólido que el candidato de La Libertad Avanza y en varios tramos del encuentro lo puso contra las cuerdas”.

En tanto, El Observador de Uruguay siguió en línea con el análisis y aseguró que “el debate presidencial terminó con Massa imponiendo su agenda y Milei no supo aprovechar sus debilidades”. A ello, agregó que “ambos candidatos debatieron durante dos horas donde Massa pareció lograr una ventaja sobre Milei”, y mencionó “la sorpresa de la ausencia del PRO entre los invitados”.