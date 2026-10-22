Colón busca una carta diferente: cómo le fue con Franco García

Franco García tiene muchas chances de ser titular ante Ciudad de Bolívar. Iván Delfino lo fue llevando con cuidado y se lo considera clave en la recta final.

Colón se juega mucho en la recta final de la fase regular y, de cara a la visita del sábado a las 21 ante Ciudad de Bolívar, Iván Delfino analiza una alternativa que podría modificar el funcionamiento ofensivo del equipo: el ingreso de Franco García a la formación titular.

El Sabalero marcha quinto en la Zona A de la Primera Nacional y buscará sumar para mejorar su ubicación de cara al Reducido. En esa pelea, el mano a mano con Deportivo Madryn adquiere especial importancia, ya que el conjunto patagónico recibirá previamente a San Telmo en el sur del país.

En ese escenario, el regreso de García a la consideración aparece como una de las principales novedades. El extremo llegó en el mercado de pases de invierno, pero tuvo una participación intermitente, condicionada por problemas físicos en el pie. Por ese motivo, el cuerpo técnico administró sus cargas y trabajó para que llegue en mejores condiciones a la parte decisiva del campeonato.

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Ahora, con la intención de encontrar respuestas futbolísticas, Delfino ve en el atacante una posibilidad para cambiar la ecuación de un equipo que, por momentos, se volvió demasiado dependiente de lo que pueda generar Ignacio Lago. La capacidad de García para desequilibrar por los costados y aportar una alternativa en el uno contra uno puede ser un recurso importante para un Colón que necesita mayor peso ofensivo.

Bonansea, bajo la lupa en Colón

La posible inclusión de García también abre un interrogante sobre la continuidad de Alan Bonansea entre los titulares. El delantero atraviesa un momento complicado y no logra recuperar la eficacia frente al arco. Sin embargo, la preocupación no pasa solamente por la sequía goleadora: también se advierte una merma en la confianza y en el aporte al funcionamiento colectivo.

En otros pasajes del campeonato, incluso cuando no conseguía convertir, Bonansea encontraba la manera de colaborar con el equipo a través del esfuerzo, los movimientos y el desgaste sobre los defensores rivales. En las últimas presentaciones, ese aporte tampoco apareció con la misma intensidad, por lo que Delfino evalúa alternativas para renovar el ataque.

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En ese contexto, García aparece como una opción concreta. Su posible ingreso no necesariamente responde a una búsqueda de gol, sino también a la intención de sumar desequilibrio y darle al equipo otra vía para progresar en ataque.

Los números de Wachi en Colón

Desde su llegada en el receso de invierno, Franco García disputó 12 partidos de la Primera Nacional con la camiseta rojinegra. Según los registros estadísticos aportados, acumuló 472 minutos, fue titular en cuatro oportunidades e ingresó desde el banco en ocho encuentros.

Su balance individual todavía está lejos de lo esperado: no convirtió goles y aportó una asistencia. En definitiva, tuvo participaciones puntuales, sin lograr hasta ahora una continuidad que le permitiera consolidarse dentro del equipo. Fue titular en cuatro partidos: Chaco For Ever (0-1 en Santa Fe), Deportivo Morón (1-2 en Santa Fe, con una asistencia), Godoy Cruz (0-2, en Mendoza) y Los Andes (3-0, en Santa Fe, se lesionó en el primer tiempo).

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La oportunidad de volver a ser titular aparece, entonces, como un desafío tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico. García buscará aprovechar los minutos que pueda tener para demostrar que está en condiciones de convertirse en una pieza importante en el tramo decisivo.

Colón necesita respuestas para el Reducido

El encuentro ante Ciudad de Bolívar será clave para las aspiraciones del Sabalero de mejorar su posición en la tabla. Con Deportivo Madryn como rival directo en esa disputa, cada punto puede resultar determinante para llegar mejor ubicado a la instancia eliminatoria.

Por eso, Delfino analiza alternativas y García aparece como uno de los nombres que pueden modificar el panorama. El extremo tuvo un rendimiento discontinuo desde su llegada, pero el entrenador confía en que puede ofrecer algo diferente en un equipo que necesita recuperar variantes y repartir la responsabilidad creativa.

La decisión final se conocerá antes del partido del sábado. Por ahora, Franco García reúne muchas posibilidades de meterse entre los once, mientras Colón busca una respuesta futbolística que le permita cerrar la fase regular con mejores perspectivas.