Ataque a tiros en Alto Verde: un delincuente intentó asaltar a dos hermanos y los hirió con una escopeta

Fueron atacados en el paraje "El Corte" ubicado entre las manzanas 7 y 8. El atacante demostró la clara intención de robar la motocicleta en la que viajaban. Ambos recibieron cuatro impactos en la pantorrilla derecha y fueron asistidos en el centro de salud del barrio.

Este miércoles, poco antes de las 19.30 , en el paraje de la subida del puente La Boca , a la altura del sector conocido como "El Corte" ubicado entre las manzanas 7 y 8 , en el distrito costero de Alto Verde de la ciudad de Santa Fe. Un hombre disparó con una escopeta recortada contra dos hermanos que circulaban en moto Honda de 150 centímetros cúbicos y que se negaron a detener la marcha cuando él se los ordenó, en un presunto intento de robarles el vehículo.

Los dos resultaron heridos en la pierna derecha por impacto de perdigonada de municiones de plomo de cartucho de escopeta. Ambos fueron asistidos en el Samco, y policías de la Comisaría 24° buscan identificar al violento delincuente con testigos de la zona como con imágenes de cámaras de videovigilancia.

LEER MÁS: La Guardia: lesionaron a un preso con agua caliente, y también resultaron heridos el jefe de la dependencia y a un oficial policial

Denuncia de los disparos

El hecho se conoció cuando los hermanos Josúe Ismael Carballo 34 y Misael Ifraín Carballo de 29 años, ingresaron por sus propios medios al centro de salud Samco Demetrio Gómez de Alto Verde, y los oficiales de custodia de ese efector dieron aviso a la Comisaría 24.ª de Alto Verde, dependiente de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF.

Ellos, los dos hermanos Carballo, les dijeron a los policías que estaban de guardia en el Samco, que viajaban en una moto Honda de 150 centímetros cúbicos por la subida del puente cuando un hombre se interpuso en su camino y les ordenó que se detuvieran. No obedecieron, aceleraron y enseguida escucharon una detonación compatible con el disparo de una escopeta recortada. Las víctimas dijeron que no pudieron reconocer al agresor ni aportar datos sobre sus características físicas.Las enfermeras del centro de salud constataron que ambos presentaban heridas por impacto de perdigones de plomo de cartucho de escopeta en la pantorrilla derecha, con cuatro orificios de entrada cada uno.

Declaración

Luego, llegaron los oficiales de la Comisaría 24.ª se presentaron en el centro de salud y les tomaron declaración testimonial. Los hermanos rechazaron ser trasladados al hospital Cullen y manifestaron que concurrirían por sus propios medios a un centro hospitalario. Luego, los policías fueron hasta el paraje donde ocurrió la brutal agresión, buscaron entre testigos entre las personas que son vecinos del barrio, y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona. Los oficiales concluyeron que ante la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector, el atacante debió quedar filmado en imágenes antes y después de cometer el ataque criminal.

Exámenes

Antes de las 23 llegaron al centro de salud pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, que les realizaron a ambos un dermotest, una prueba que detecta en la piel restos de pólvora, y luego se dirigieron al lugar del ataque para cumplir con las tareas investigativas.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI Región I, ambas de la Policía de Santa Fe PSF, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó, en primer lugar, que se recabara el estado de salud de los dos hermanos heridos; que sean identificadas entre los vecinos del sector las personas que puedan aportar información como testigos; que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del ataque y que sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones dolosas calificadas por el uso de arma de fuego.