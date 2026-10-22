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Colapinto busca recuperarse en el GP de Estados Unidos y cortar su mala racha en la Fórmula 1

El argentino afrontará la fecha 18 de la Fórmula 1 con el objetivo de cortar una racha de tres carreras sin sumar puntos. La actividad comenzará este viernes.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 11:16hs
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Colapinto busca recuperarse en el GP de Estados Unidos y cortar su mala racha en la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá este fin de semana una nueva oportunidad para recuperar terreno en la Fórmula 1. El piloto de Alpine competirá en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin. Después de tres presentaciones sin puntos, el argentino intentará mejorar su rendimiento en una etapa importante de la temporada.

LEER MÁS: Colapinto en Fórmula 1: el cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

Los horarios del GP de Estados Unidos

El circuito estadounidense tiene una extensión de 5,516 kilómetros y cuenta con 20 curvas. La actividad comenzará este viernes con dos entrenamientos libres, mientras que el sábado se desarrollarán la tercera práctica y la clasificación. La carrera principal está prevista para el domingo a las 17, hora argentina.

Colapinto buscará dejar atrás los resultados adversos de sus últimas presentaciones en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur. La falta de puntos también representa un problema para Alpine, que perdió terreno en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores frente a Racing Bulls.

El argentino disputará por tercera vez el Gran Premio estadounidense. En su debut, en 2024, logró una destacada actuación y terminó décimo, mientras que en la edición de 2025 finalizó en el decimoséptimo lugar.

El cronograma completo

  • Viernes 23: práctica libre 1, a las 14.30; práctica libre 2, a las 18.

  • Sábado 24: práctica libre 3, a las 14.30; clasificación, a las 18.

  • Domingo 25: carrera, a las 17.

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