Uno Santa Fe | Política | Milei

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El presidente defendió su programa de ir a fondo con el liberalismo y cuestionó los proyectos que no lo hacen. "Ya ensayamos cambiar de modo gradual y fracasó", aseveró

17 de septiembre 2025 · 18:55hs
Sadir

Foto: Archivo / La Capital.

Sadir, Pullaro, Llaryora, Schiaretti y Valdés, en la primera aparición pública del frente Provincias Unidas de cara a las elecciones para enfrentar a Milei.

En una visita a Paraguay, el presidente Javier Milei realizó un análisis político del momento en la transición hacia las decisivas elecciones legislativas de octubre próximo. “No hay terceras vías en este camino”, dijo. Y les pegó por igual al proyecto de gobernadores de Provincias Unidas y al expresidente Mauricio Macri.

El presidente volvió a defender su programa de gobierno y el modelo paraguayo como el “ejemplo de libertad económica” de lo que hay que hacer en la Argentina y en Sudamérica.

Acompañado por su hermana Karina Milei, participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí sostuvo que "hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real, cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza".

Milei y Provincias Unidas

En ese sentido, aseguró: “No hay terceras vías en este camino. No hay opción intermedia entre el superávit y el déficit. Ya ensayamos cambiar de modo gradual y esa experiencia fracasó, no hay cambio a medias”, sostuvo.

Milei veto
El presidente Javier Milei cuestiona el proyecto de los gobernadores.

El presidente Javier Milei cuestiona el proyecto de los gobernadores.

La alusión es claramente para el gobierno de Cambiemos que lideró Macri, quien ha reconocido que se quedó a mitad del río con el ajuste durante su administración nacional (de 2015 a 2019).

Sin embargo, también puede leerse como una referencia directa a la alianza de gobernadores de Provincias Unidas que componen Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, el chubutense Ignacio Torres, el cordobés Martín Llaryora, el jujeño Carlos Sadir y el santacruceño Claudio Vidal.

Desde allí , dijeron buscar “defender al interior productivo” y “a la Argentina del trabajo”, a sabiendas del escaso empuje a la producción y de los números flojos en empleo del gobierno nacional.

"Milei ya no es más novedad y el kirchnerismo es una llamita que se va apagando", sostuvo el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, quien será candidato por Córdoba, para dejar en claro que el proyecto enfrenta a los extremos.

Pullaro sostuvo que el proyecto de gobernadores no es una avenida del medio porque no tiene un fin ideológico.

“Pretendemos que se junte el campo, la industria, la minería, la energía, el petróleo y el gas que tienen las provincias integrantes. Somos los que sostienen al país, en definitiva. Hay que administrar de otra manera en la Argentina”, sentenció.

Milei Provincias Unidas Macri
Noticias relacionadas
El presupuesto que presentó Milei deja dudas.

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Milei dio un discurso con un presupuesto que en Santa Fe lo ven dibujado.

En Santa Fe ven a Milei en el desierto, sin agua y con espejitos de colores

Este lunes el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2026 en cadena nacional

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Milei dio un discurso con un presupuesto que en Santa Fe lo ven dibujado.

"Lo peor ya pasó", sentenció el presidente Milei en cadena nacional

Lo último

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Último Momento
Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit