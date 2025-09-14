Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Con la nueva Constitución aprobada, el gobernador se plantea nuevos desafíos. La agenda que viene y la apuesta de Provincias Unidas. Después del Waterloo bonaerense, el libertario se abraza a su manual

Después de la reforma constitucional, Maximiliano Pullaro redefine sus objetivos y va por un triunfo ante Milei y el peronismo en las elecciones de octubre.

Como suelen contar quienes ganaron un mundial, con el correr de los días los dirigentes de Unidos empiezan a caer en que consiguieron algo histórico. Maximiliano Pullaro y sus aliados lograron lo que parecía imposible: reformar la Constitución, con mayorías amplias y sin sacrificar lo esencial . Misión cumplida. ¿Y ahora qué?

El acto de jura del viernes pasado en la Legislatura funcionó como un ritual que cerró una etapa institucional en la provincia y abrió otra. Una especie de misa cívica que congregó tanto a exponentes de un orden que se termina como a los arquitectos del nuevo. Todos se inclinaron ante el nuevo contrato social de la provincia.

“Al principio se cuestionaba la legitimidad de la reforma, y terminó siendo uno de los puntos fuertes”, señalan en el primer círculo del pullarismo.

En la Convención, los tercios electorales se transformaron en dos campos asimétricos. Uno mayoritario, con Unidos y las distintas versiones del peronismo. Dos fuerzas del sistema, que conocen el Estado y tienen como principal objetivo conducirlo. El otro, un espacio en el que conviven fuerzas que se nutren de y alimentan la antipolítica. Un polo intenso pero minoritario y que mostró sus fisuras. Ni La Libertad Avanza ni Amalia Granata cumplieron sus objetivos.

No frenaron la Constituyente, no extendieron la sospecha sobre la reforma más allá de su público y no tallaron en el texto final. La ausencia de sus referentes el viernes es más un símbolo de impotencia que un intento de erosionar la legitimidad del proceso y el producto final.

En el balance, la nueva Constitución lleva la marca de Pullaro y sus aliados y el peronismo. Los libertarios fueron mucho ruido y pocas leyes.

#ReformaConstitucional | El presidente del bloque #LaLibertadAvanza, @NicolasMayoraz, cuestionó que no se tuvieran en cuenta muchos de los aportes de su espacio en el texto final de la nueva Constitución de #SantaFe.



Mirá lo que dijo.



— RTS Medios (@RTSmedios) September 10, 2025

A lo largo de dos meses, Santa Fe marcó un fuerte contraste con la escena nacional. Frente a la división y la parálisis, la dirigencia provincial mostró capacidad para reformar y construir acuerdos amplios.

Además del método, resaltan las diferencias de fondo. A contramano de la época, la Constitución santafesina amplía derechos, valora el rol del Estado y defiende lo público. No hay rastros de motosierra.

“Es una Constitución sin rasgos libertarios ni neoliberales. Era uno de los riesgos”, reconoce un dirigente de primera línea del socialismo.

La hoja de ruta de Pullaro y Unidos

Con el nuevo texto, Unidos se enfrenta al desafío de sostener la iniciativa y continuar con la impronta reformista. Una primera tarea es adaptar la legislación al nuevo marco de la Carta Magna.

No se trata solo de cumplir con los plazos legales sino de ratificar a Unidos como la fuerza que marca el pulso de la política provincial y exhibir a Santa Fe como contracara del caos nacional. Cada paso legislativo es también un acto simbólico. El objetivo, mostrar que hay un modelo de gestión capaz de generar consensos y resultados.

En la Casa Gris apuestan a sostener la inversión en infraestructura. Tendrán que hacerlo con recursos propios. Javier Milei no da señales de reactivar la obra pública y la disparada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos cierra la posibilidad de tomar deuda.

También se evalúa el horizonte político. Si la reforma fue el primer legado institucional, el siguiente desafío es usar ese capital para proyectar un liderazgo con voz federal. Pullaro sabe que la comparación con la Nación lo favorece. Su “para qué” no termina en Santa Fe: busca convertir a su provincia en ejemplo de que todavía es posible gobernar con acuerdos en tiempos de fragmentación.

Redactora_Firmas-36 (1) Los integrantes de la comisión Redactora, el ámbito donde se terminó de armar el texto de la nueva Constitución.

La adecuación legislativa es urgente. La Constitución establece plazos y en diciembre de 2027 se evapora la mayoría automática en Diputados. En la alianza oficialista reconocen que todavía no hay una definición sobre la hoja de ruta, pero rankean alto en las prioridades la ley orgánica de municipios, el régimen electoral y los cambios en el Poder Judicial. “Hay que avanzar primero con la sala de máquinas”, plantea un dirigente de Unidos que fue un jugador clave en la Convención.

El trámite parlamentario dará mayor protagonismo a unos que a otros. En Diputados, el socialismo hará pesar sus 14 bancas, la mitad del bloque oficialista. El espacio de Omar Perotti, autoexcluído de la Constituyente después de darle a Pullaro una de las llaves para abrir el candado de la reforma, también expresará su voz, al igual que el bloque de Carlos del Frade.

En el espectro del centro a la derecha, La Libertad Avanza quedará reducida sólo a una aliada como Beatriz Brouwer, madre de la diputada nacional Rocío Bonacci. Granata tendrá un virtual monopolio de ese sector.

Los dos escenarios que baraja Provincias Unidas

En lo inmediato, el gran objetivo político es ganar la elección de diputados nacionales. Hasta hace pocos meses, Pullaro creía que era una batalla perdida. Hoy todos se entusiasman. Con ese envión, Provincias Unidas salió a disputarle el voto antikirchnerista a La Libertad Avanza, aprovechando el retroceso libertario en las encuestas.

Un interrogante es cómo metaboliza la sociedad el triunfo aplastante del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Una posibilidad es que el fantasma del regreso del kirchnerismo acentúe la polarización y diluya a las terceras fuerzas. Otra opción es que se instale que Milei cumplió su vida útil y se acelere la búsqueda de una alternativa. Un escenario perjudica al oficialismo santafesino, el otro lo favorece.

El futuro de la Argentina tiene que venir desde el interior productivo.

Las provincias sabemos administrar con responsabilidad y transformar recursos en desarrollo. El campo, la industria, la energía, los puertos y el litio son la base de la Argentina que queremos: con equilibrio…

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 12, 2025

Con el gobierno cada vez más débil, el círculo rojo le soltó la mano a Milei. Salvo un pequeño núcleo de cruzados que bancan el proyecto más con tuits que con inversiones, el resto de los hombres de negocios parecen ver que los libertarios ya dieron lo que tenían para dar y es hora de buscar un recambio.

Ese marco, suben las acciones de Provincias Unidas y del propio Pullaro, uno de los más buscados en el evento por los 80 años del Grupo Clarín. Con una reforma constitucional exitosa, la figura del nacido Hughes despierta todavía más interés.

“A Maxi todos le tiran onda y ve que hace algunas semanas lo miran diferente, pero siente que este es el momento para otro gobernador”, dice un ministro. “El está enchufado en promover el espacio. Ve que puede ser Nacho Torres o Juan Schiaretti, no se ve en ese partido”, agrega.

En cualquier caso, los tiempos se aceleran. Milei salió de su Waterloo bonaerense sin grandes cambios. Conservó a Karina, los Menem, Guillermo Francos, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, con la diferencia en que los sentó en una mesa. Una forma de tratar de aplacar la dinámica facciosa que carcome desde adentro al gobierno.

Por otro lado, la Mesa Federal es también una jugada del manual de las crisis argentinas. En caso de emergencia, rompa el vidrio y convoque a los gobernadores. Nada original. Lo hicieron Cristina Kirchner en 2009 y Mauricio Macri diez años después.

Zona de riesgo

El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y el proyecto para coparticipar los ATN aumentan la desconfianza y suben la tensión. La intención de sobreactuar dureza puede ser contraproducente. Empuja a más sectores a la calle y envalentona a la oposición parlamentaria. Ambos convergerán el miércoles próximo en el Congreso.

Para el gobierno, el dato inquietante es que perdió la mayoría social y está atrincherado en una minoría defensiva. Es la consecuencia de la estrategia de Karina: agrandó el partido pero achicó el oficialismo.

El gobierno vive una fase delicada. Cruje el esquema de gobernabilidad. La experiencia de América latina muestra factores comunes en los episodios de inestabilidad institucional: crisis económica, un presidente en minoría en el Congreso, salpicado por escándalos de corrupción y peleas con el vice. Cuando se combinan esos elementos, el presidente está en zona de riesgo.

En ese contexto, Victoria Villarruel escribió un tuit sugestivo: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”. El mensaje resonó en Brasilia, pero también en San José 1111 y Balcarce 50. La fragilidad de Milei ya no es un secreto, y varios hacen fila para capitalizarla.