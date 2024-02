Molina destacó que el presupuesto es "realista" porque "no anticipa fondos que no se sabe si van a venir"

Trabajadores del Conicet Santa Fe reclamaron por despidos y advirtieron: "No garantizamos llegar a fin de año"

La presidenta del Concejo, Adriana Molina, dijo a UNO Santa Fe que se trata de un presupuesto "equilibrado, pero muy realista también". El segundo calificativo hace alusión a que el intendente comenzó su exposición haciendo una enumeración de las 14 obras nacionales que se realizan en la ciudad. Algunas se encuentran en etapa de adjudicación, otras tienen un avance de de entre el 10%, y el 50%. Molina dijo que "no hay claramente una resignación por parte de estas obras, que son importantes para los vecinos de muchos barrios, y esperamos que el Gobierno Nacional mande los fondos. Pero es un presupuesto realista, ya que no está anticipando fondos que no sabemos si van a venir".

Las obras puntualizadas fueron Infraestructura Urbana y Saneamiento en Barrio Los Hornos; Intervención Integral en Barrio Transporte y Villa Elsa; Obra vial y saneamiento en Barrio Atilio Rosso, Estrada y Santa Rosa de Lima; Programa Integral de Hábitat en Barrio Yapeyú; Desagüe Pluvial Colector Principal Larrea 2da etapa – Desagüe sobre camino viejo a Esperanza y obras de descarga; Equipamiento Comunitario, Alumbrado y Espacio Público en Barrio Varadero Sarsotti; Intervención integral en Barrio 29 de abril; Infraestructura en Barrio Transporte y Villa Elsa - Etapa II; Pavimentación y desagües pluviales en Calle Pbro. Dusso; Pavimentación y desagües pluviales en Calle Aguado; Puesta en Valor del Teatro Municipal; Puesta en Valor de Av. Juan José Paso; Refacción de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe; y Paseo de la Laguna –Costanera Néstor Kirchner.

Seguridad

Molina recalcó que seguridad sea el área con más recursos en el presupuesto municipal porque "es el tema que más interesa y de mayor preocupación de los vecinos".

"Sabemos también que va a haber acuerdos con el gobierno provincial en materia de seguridad. En ese caso lo que se llaman las estaciones de seguridad, como hay en Rosario, la idea es hacer una estación importante en la ciudad también", señaló la presidenta del Concejo.

Entre los aspectos que contemplarán la mayor disposición de recursos en Seguridad se encuentra dotar de mayor y mejor equipamiento a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). También tendrá preponderancia el arreglo de cámaras y la incorporación de nuevos dispositivos. También se apuntará a mayor control e iluminación

Impuestos

Con respecto a la actualización de impuestos municipales que contempla el presupuesto, Molina lo calificó como "muy equitativo", ya que se segmentó en zonas y la que contiene a los barrios más vulnerables no sufrió modificaciones.

"El resto, si bien tiene un aumento, en ningún caso llega ni siquiera a la mitad de lo que es la inflación, porque se han tenido en cuenta parámetros del presupuesto provincial y nacional donde hay inflación estimada cercana al 70%", dijo la edil a UNO Santa Fe.

"El intendente ha planteado que la tasa no sea excesiva de modo tal que no signifique que los contribuyentes no puedan pagar. Se busca una gestión austera, una gestión eficiente", concluyó.