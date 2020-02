Paritarias: Borgonovo no descartó los aumentos de sumas fijas para reemplazar a la cláusula gatillo

El viernes pasado se abrió el proceso paritario con los docentes en la provincia y los agentes de la administración central harán lo propio el viernes que viene. Los funcionarios de la gestión de Omar Perotti y hasta el mismo gobernador se había cuidado en sus declaraciones públicas de descartar de plano la cláusula gatillo como herramienta para estas paritarias. Sin embargo, desde hace un par de semanas salieron a combatirla de forma abierta.

En diálogo con UNO Santa Fe, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Esteban Borgonovo, insistió en esa postura. "La cláusula gatillo es un mecanismo que hay que dejar atrás", afirmó.

—Borgonovo, ¿cuáles son las expectativas del gobierno en estas paritarias?

—En este tema, en términos generales porque después están las particularidades de cada provincia, estamos alineados con el gobierno nacional. Hay varios ministros y el de la Gestión Pública (Rubén Michlig) que es el encargado de llevar adelante las negociaciones paritarias ha dejado planteado que tenemos que encontrar la forma, con sinceridad y con madurez, de recomponer el salario de los trabajadores en base a mecanismos que no sean indexatorios. Concretamente, la cláusula gatillo es un mecanismo que hay que dejar atrás. Esto no quiere decir que esto sea en desmedro de la recomposición del salario pero hay que buscar mecanismos que no vayan atados a una indexación que crecía en un sentido, y todavía hoy está altísima, y los recursos de los Estados van en otro sentido totalmente distinto. Son dos líneas que se van separando por lo cual no tiene ninguna posibilidad de ser sustentable. En ese sentido, hay que buscar con inteligencia alguna política salarial nueva de aquí en adelante que, insisto, garantice la recomposición salarial, pero a la vez que esa recomposición vaya alineada con los recursos la posibilidad de financiarla y todos colaborando, Estado, trabajadores y sociedad, con esta idea de desindexar la economía. De la misma manera que tenemos que tratar de que los precios se desindexen, de que no siga creciendo la inflación; así como la provincia hace un esfuerzo en congelar tarifas que tienen que ver con el salario indirecto logrando que a los hogares no les llegue un aumento de luz y agua, tenemos que tratar de buscar cómo defender nuestros intereses pero en un nuevo esquema que no conspire contra esta necesidad general en la que estamos todos comprometidos para desindexar la economía.

—Lo que sucede, ministro, es que es muy difícil imaginarse un escenario donde con una inflación proyectada para 2020 arriba del 40 por ciento los empleados públicos se queden sin el reaseguro de la cláusula gatillo.

—Hay que ver, porque hay mecanismos de sumas fijas, mecanismos de revisarlo en el tiempo. Siempre es mejor tener un mecanismo que es real y que uno pueda cumplir que, tal vez, aferrarse a algo que no tiene visos de realidad. Me parece que hay buena predisposición. Siempre las negociaciones son un juego de ciertos tironeos, es lógico y entendible. Pero si entendemos que, en el fondo, a todos nos conviene desindexar la economía y si todos hacemos la parte que nos toca hay un camino para poder encontrar un acuerdo en este sentido de buscar un mecanismo nuevo.

—¿Se imagina un proceso paritario abierto durante todo el año?

—No, no creo que tenga que estar abierto todo el año. De todas maneras estos son los lineamientos generales porque la implementación y la gestión específica de este tema está en otra área que no es la mía.