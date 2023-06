Como se trata de 2.811.328 electores a nivel provincial, para las categorías de gobernador y diputados los precandidatos deberán superar el umbral de los 42.169 votos.

Por otro lado, al haber 323.814 personas habilitadas para votar en la ciudad, los precandidatos a intendente y concejales tendrán que obtener como mínimo 4.857 votos para competir en las generales.

En cuanto a los senadores departamentales, 455.246 los electores que podrán emitir sufragio en La Capital, los precandidatos tienen un piso de 6.828 votos.

Así lo dispone la ley 12.367, que en su artículo 9 dispone que "no participarán de las elecciones generales los partidos, confederaciones de partidos y alianzas electorales que no logren un mínimo del uno y medio por ciento (1,5%) del Padrón Electoral del Distrito, sea este provincial, departamental o municipal".

LEER MÁS: Cuenta regresiva para las PASO 2023: buscá y conocé cómo serán las boletas de los distintos precandidatos

Cabe aclarar que, en aquellos espacios que tengan internas, las listas para diputados y concejales deberán superar el 1,5% de los votos emitidos para esa categoría (no del padrón completo). De esta manera, las listas que no superen ese 1,5% no participarán de la lista definitiva que presente el espacio en las elecciones generales.

Posteriormente a las Paso se aplicará el sistema proporcional D'Hont para configurar la lista que competirá en las generales, con aquellos candidatos que hayan superado el 1,5% que exige la ley.

Los precandidatos

Las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo 16 de julio tendrán 13 precandidatos a gobernador y 16 a intendente. Se trata de cuatro listas más que en el 2019, en el caso de los contendientes por el ejecutivo provincial; y dos más en cuanto a los que lucharán por la Municipalidad.

Los 13 precandidatos a gobernador para estas elecciones primarias son Eduardo Maradona por la Coalición Cívica-ARI; Gustavo Marconato por Escucharte; Octavio Crivaro y Carla Deiana por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad; Marcelo Lewandowski, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri y Leandro Busatto, por Juntos Avancemos; Walter Eiguren, por Moderado; Maximiliano Pullaro, Mónica Fein, y Carolina Losada por Unidos para Cambiar Santa Fe; y Edelvino Bodoira por Viva la Libertad.

En cuanto a la intendencia de la ciudad de Santa Fe, los precandidatos en este 2023 son Emanuel Pereira por Algo Nuevo en Santa Fe; Celia Machado por Barrio 88; Jorge Silvia por Escucharte; Selene Grimalt y Cristian Moreyra por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad; Ignacio Martínez Kerz y Martin Gainza por Juntos Avancemos; David Fernandez y Alejandro Gonzalez por Moderado; Federico Fulini por Proyecto Futuro; Juan Pablo Poletti, Emilio Jatón y Adriana Molina por Unidos para Cambiar Santa Fe; y Maximiliano Puigpinos por Unite por la Libertad y la Dignidad.

Además, en la ciudad habrá 43 listas de precandidatos a concejales.