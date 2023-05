Patricia Bullrich confirmó a quién apoya en Santa Fe y dijo que "toda la policía debe pasar por el polígrafo"

En el programa De boca en boca, por Radio 2, Bullrich comenzó analizando el discurso de Cristian Fernández de Kirchner: “Es como una escena repetida de un pasado, es una descripción muy extraña la que hace la vicepresidenta, porque hablan de lo que hicieron pero no de lo que están haciendo ahora. El país es un verdadero desastre, hablan de una fantasía que no pudieron sostener”, opinó.

Embed EL PAÍS | Patricia Bullrich: "Hoy Rosario tiene más muertos que la Medellín de Pablo Escobar" https://t.co/BRaxwMEiuP — UNO Santa Fe (@unosantafe) May 5, 2023

Luego puntualizó que “en medio de la angustia, la pobreza, la violencia; hablan de este final como desde 5 mil kilómetros de distancia, como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que pasa”.

Respecto de los acuerdos que anunció el ministro Sergio Massa en los últimos días, Bullrich indicó: “Lo que hay que hacer es el camino inverso a lo que ha hecho siempre con el campo el kirchnerismo. Creció el cien por ciento el Estado, pero no creció el cien por ciento el campo. O sea que usaron lo que produjo el campo para alimentar la burocracia”.

Sus candidatos en Santa Fe

Patricia Bullrich no anduvo con vueltas a la hora de elegir la fórmula que apoyará para gobernar Santa Fe: “Nosotros estamos trabajando con la fórmula de Carolina Losada y Federico Angelini”, aseguró. Y agregó que “Carolina ha demostrado un compromiso muy grande con la provincia, hace muchos años que está trabajando. Es una buena opción, más novedosa”.

Luego aclaró que “no tenemos una percepción negativa de las otras fórmulas, hemos trabajado con Pullaro también, pero tanto Losada como Angelini tienen todo nuestro apoyo. Acá hay un equipo que toma decisiones fuertes. Carolina ya lo dijo; ella va a cambiar su forma de vida, la de sus hijos".

Seguridad en la región

Patricia Bullrich, en su papel de ex ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Macri, siempre es consultada por el nivel de violencia y narcotráfico que se vive en Rosario: “Lo primero que hay que hacer es retomar el territorio para que deje de gobernar la ley paralela, la ley narco. Lo primero que hay que hacer es retomar el control territorial. Que la gente vea que el poder ya no lo tiene más el narco y que lo que recupera el Estado en todos sus niveles”, describió.

“Ya lo dije, hay que utilizar a las fuerzas armadas como sistema de control. Yo tengo muy clarito el mapa de Rosario, donde se generan los puntos de mayor violencia y conflicto. Eso es lo primero que hay que rodear, hay que hacer mucha inteligencia criminal”, sentenció. Y agregó que “el narco no puede frenar las clases en una escuela. La gente tiene que ver que el narco no manda más en su barrio”.

“Tenemos que analizar el estado de la Policía, el estado de la Justicia, el estado de la Política, los sectores que colaboran con el lavado de activos. Es meterse a fondo, con los que con cuello blanco o subidos a una moto como sicarios, han convertido a Rosario en una ciudad invivible”, resumió la precandidata a presidenta por el PRO.

Consultada sobre determinaciones puntuales que tomaría, aseguró: “Una decisión fuerte es que toda la policía de Santa Fe pase por el polígrafo (detector de mentiras), para ver quién está del lado de la seguridad y quién no. No es atacar a la policía de Santa Fe, es empezar por quienes están más cerca del delito y que reciben los mensajes directos. Desde que asumió Perotti, la fuerza policial de Santa Fe ha quedado en la más absoluta indefensión”.

No se baja

En los últimos días, y en medio de las disputas internas del PRO a nivel nacional para concentrar la representatividad, corrió el rumor de que Larreta le había pedido a Bullrich que decline su candidatura: “Nadie me pidió que me bajara de la candidatura presidencial. ¿Quién? ¿Larreta? No, no. Yo tengo un compromiso con la sociedad para hacer un cambio rotundo, profundo, con carácter. Este proyecto está jugado y vamos hasta el final con la contienda interna. Me juego todo”, tiró.

“A nadie se le ocurre bajarse del barco cuando está yendo hacia la batalla; estamos yendo hacia la batalla”, remató Patricia Bullrich.